Ayuntamiento de SDE recuerda a Peña Gómez en su 89 aniversario

Santo Domingo Este.-Por motivo del 89 aniversario del natalicio del doctor José Francisco Peña Gómez, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) realizó un acto conmemorativo y una ofrenda floral en el busto erigido en su honor, ubicado en la explanada frontal del Palacio Municipal “Dr. José Francisco Peña Gómez”.

Durante la actividad, autoridades municipales y dirigentes políticos resaltaron la trayectoria y el legado de quien fue uno de los líderes políticos más influyentes de la República Dominicana, reconocido por su firme defensa de la democracia, la justicia social y el fortalecimiento de la municipalidad.

El acto se llevó a cabo durante el izamiento de la bandera que realiza el cabildo, acompañado de las notas del Himno Nacional.

La ceremonia fue encabezada por la vicealcaldesa Ángela Henríquez, la diputada Dellys Féliz, junto a los regidores Vandana Doekhi Ramírez y Antonio Féliz, así como directores departamentales del ayuntamiento, y el secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en SDE, Rafael Vásquez García, además de dirigentes políticos y colaboradores del cabildo.

Durante su intervención, Henríquez resaltó el legado político y social de Peña Gómez, destacando su compromiso con la democracia y su firme creencia en el fortalecimiento de los municipios como base del desarrollo y la participación ciudadana.

Asimismo, señaló que el líder político siempre defendió el papel de los gobiernos locales como instrumentos para acercar la gestión pública a la gente y promover el progreso de las comunidades.

De su lado, Vásquez destacó la trascendencia histórica de Peña Gómez, al considerar que su liderazgo y trayectoria marcaron un antes y un después en la vida política dominicana y contribuyeron al fortalecimiento de la libertad y la democracia en el país.

El acto concluyó reafirmando la vigencia del pensamiento y los principios de Peña Gómez, cuyo legado continúa siendo referente para la defensa de la democracia, la justicia social y el fortalecimiento de la gestión municipal en la República Dominicana.