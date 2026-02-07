Bill Clinton pide publicar todos los archivos Epstein

RT.-El expresidente estadounidense Bill Clinton ha solicitado que su testimonio ante el Congreso sobre sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein se realice en una audiencia pública, y que se revelen todos los archivos relacionados con el caso.

Después de meses de resistencia legal, tanto Clinton como su esposa, Hillary, habían acordado comparecer a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones de Epstein con figuras influyentes. Sin embargo, el exlíder demócarata criticó enérgicamente el manejo de esta pesquisa por parte de los republicanos, a quienes acusa de politizar el asunto.

En una serie de publicaciones en X, el exmandatario expresó: «He solicitado la publicación completa de los archivos de Epstein y he presentado una declaración jurada sobre lo que sé. Esta semana, además, accedí a comparecer en persona ante el Comité. Aun así, esto no es suficiente para los republicanos del Comité».

Críticas al manejo del Comité

Asimismo, criticó al presidente del Comité, el republicano James Comer, por solicitar una cámara a puerta cerrada durante la audiencia. «¿Quién se beneficia de este acuerdo?», se preguntó, añadiendo que «no son las víctimas de Epstein, quienes merecen justicia, ni el público, que merece la verdad. Esto solo sirve a intereses partidistas». «Esto no es una investigación, es pura política», enfatizó

En ese sentido, Clinton afirmó que «no se quedará de brazos cruzados» mientras lo usan como un «instrumento» en un «tribunal irregular a puerta cerrada, dirigido por un Partido Republicano que actúa con miedo».

«Si quieren respuestas, dejemos los juegos y hagámoslo como corresponde: en una audiencia pública, donde el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo de qué se trata realmente esto», concluyó.

La investigación «no está dictada por los Clinton»

De esta manera, el exmandatario se sumó a los pedidos de su esposa, quien también aboga por una audiencia pública. «Te encanta hablar de transparencia. No hay nada más transparente que una audiencia pública con las cámaras encendidas. Estaremos allí», escribió el jueves Hillary Clinton en un mensaje dirigido a Comer.

Por su parte, Corner enfatizó que la investigación «no está dictada por los Clinton». «Las declaraciones están grabadas en video para que todos las vean», dijo en sus redes sociales

La relación de Bill Clinton con Jeffrey Epstein, bien documentada en las décadas de 1990 y 2000, ha sido un blanco de interés para los republicanos. Aunque el expresidente no ha sido acusado de delito alguno en este caso, su nombre figura entre las revelaciones contenidas en los documentos del caso, recientemente divulgados por orden judicial, que han centrado la atención pública en las poderosas conexiones del fallecido delincuente sexual.