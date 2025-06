Bill Clinton saca a la luz el motivo personal de Netanyahu para luchar contra Irán

RT

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, «lleva mucho tiempo queriendo luchar contra Irán porque así puede permanecer en el cargo eternamente», declaró el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en una emisión de The Daily Show del canal Fox News. El exmandatario recordó que el político israelí ha estado a la cabeza del Gobierno «la mayor parte de los últimos 20 años», por lo que considera que se debería «intentar disiparlo».

Clinton espera que el presidente Donald Trump pueda hacerlo. «Espero que cualquiera allí lo haga», añadió, porque «tenemos que detenerlo». Asimismo, en su opinión, se debe convencer a los aliados estadounidenses en Oriente Medio de que Washington los apoyará y los protegerá, «pero optar por guerras no declaradas, en las que las principales víctimas son civiles que no tienen ninguna implicación política, que solo quieren vivir una vida digna, no es una buena solución»

El que lideró EE.UU. entre 1993 y 2001 aseguró que en ese período trató de impedir que Irán desarrolle armas nucleares, con un «cierto éxito». Sugirió que hoy en día el país continúe ese trabajo sin «permitir esta matanza constante de civiles que no pueden defenderse y solo quieren una oportunidad de vivir».

La Fuerza Aérea y los misiles de Israel atacaron en los últimos días más de 100 objetivos en Irán, incluyendo infraestructuras militares y nucleares, como las plantas de Natanz, Isfahán y el reactor de agua pesada de Jondab. Las autoridades del país persa ha reportado al menos 224 muertes de civiles, mientras que algunas estimaciones duplican esa cifra, según recoge el sitio web oficial de la ONU, que menciona también más de 2.500 heridos.