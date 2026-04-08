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Santo Domingo. – Investigadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, adscritos al Instituto de Física de la Facultad de Ciencias, desarrollaron un enfoque basado en bioimpedancia eléctrica que permite identificar patrones en tejidos humanos asociados al cáncer, abriendo posibilidades para su detección temprana mediante métodos no invasivos.

El estudio, titulado “Bioimpedance formalism in action: The role of charge carriers and relaxation times for cancer diagnosis”, fue encabezado por José Luis García Bello, con la participación de Taira Batista Luna, en el marco de investigaciones en física aplicada a la salud.

En qué consiste el método

La investigación se basa en la medición de la respuesta del organismo ante pequeñas corrientes eléctricas, técnica conocida como Bioimpedancia eléctrica, utilizada en el ámbito médico.

El aporte principal del estudio es la incorporación de nuevos indicadores, como:

Tiempo de relajación celular

Dinámica de las cargas eléctricas

Estos factores permiten diferenciar entre tejidos sanos y aquellos con posibles alteraciones.

Principales hallazgos

Según los resultados, se observaron diferencias significativas en la respuesta eléctrica de los tejidos en personas con diagnóstico de Cáncer, en comparación con individuos sanos.

“Este trabajo demuestra que es posible identificar señales tempranas de alteración celular a partir del comportamiento eléctrico de los tejidos”, explicó García Bello.

Ventajas del enfoque

A diferencia de métodos tradicionales como:

Biopsias

Estudios de imagen

este enfoque propone una alternativa:

Menos invasiva

De menor costo

Potencialmente aplicable en contextos con recursos limitados

Limitaciones y próximos pasos

Los investigadores del recinto UASD en San Francisco de Macorís señalaron que, aunque los resultados son prometedores, se requieren estudios adicionales para validar su aplicación clínica a mayor escala.

“Nuestro objetivo es avanzar hacia herramientas diagnósticas más accesibles”, indicó Batista Luna.

Impacto científico

El estudio se enmarca en el Doctorado en Ciencias, en la línea de Física Médica, y refleja el aporte de la investigación universitaria en el desarrollo de soluciones a problemas de alto impacto social, especialmente en el ámbito de la salud pública.