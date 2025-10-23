Fuente Externa

Este sábado 18 de octubre se realizó con gran éxito la Clínica de Ajedrez en Playa Nueva Romana, celebrada en el moderno Centro de Ocio y Negocios AIRE.

La actividad incluyó clases prácticas, partidas simultáneas y entrenamientos diferenciados por niveles, dirigidos tanto a jóvenes como a adultos interesados en fortalecer sus habilidades en este deporte ciencia.

El evento fue organizado por Playa Nueva Romana en alianza con la Asociación de Ajedrez de San Pedro de Macorís, como parte de su compromiso con el desarrollo deportivo y educativo de la región.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de un ambiente dinámico, lleno de concentración y aprendizaje, donde cada jugada fue una oportunidad para pensar, calcular y mejorar su técnica.

El entusiasmo de los asistentes refleja el crecimiento del ajedrez en la zona y el interés de seguir promoviendo este deporte como herramienta de formación, disciplina y desarrollo mental.