Coloniales y Trenes vencen en inicio Cuartos de Final del Circuito Sureste en LND U22

Por Odalis Sánchez

SantoDomingo, RD.- Los Coloniales de San Lázaro y los Trenes del Este vencieron este viernes en la primera jornada de los Cuartos de Final del Circuito Sureste, que involucra a los mejores cuatro equipos, de la División I de la Liga Nacional de Desarrollo (LND U22).

Los Coloniales doblegaron 85-79 a los Leñeros de Los Mina, en el partido efectuado en el polideportivo de la barriada de Los Mina, en el Municipio Santo Domingo Este.

Su serie de playoffs la dominan ahora 1-0, pactada al mejor de un 3-2, y regresan a la acción el domingo, a la 1:30 de la tarde, en el polideportivo del club San Lázaro.

Luis Morel y Jefferson Burgos fueron los líderes anotadores con 22 y 21 puntos cada uno, Jorge García aportó 18 tantos más ocho rebotes, Fernando Osorio 12 y Ángel Alfonseca ocho.

Por los Leñeros, Bryan Luciano marcó 29 encestes con seis rebotes, Yosel Pérez logró un doble-doble de 19 dígitos más 14 rebotes, y Gabrielle Cambria cerró con 16 y ocho rebotes.

El torneo 2025 de la LND U22 tiene dedicatoria a Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), y en opción a la Copa INAPA.

Martínez guía a Trenes

Gabriel Martínez consiguió un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes Jhose Peguero ligó 16 tantos más cinco asistencias, en la victoria de los Trenes del Este, 86-76 ante los Bulldogs de Bameso, en el partido que disputaron en el polideportivo Eleoncio Mercedes, de La Romana.

Deyson García contribuyó con 14 dígitos y Luis Peña 11, y por los vencidos, Anthony Estrella coló 16 puntos, Félix Marte 15 con seis rebotes y seis asistencias, Kevin Jiménez marcó 12 unidades más seis balones capturados, Wilmer Mejía 12 y Jeffery Delanoy coló 10.

Esta serie de Cuartos de Final, que lideran los Trenes 1-0, a un 3-2, sigue el domingo, a las 12:30 de la tarde, en el polideportivo de Bameso, en el Barrio Mejoramiento Social.

La LND U22 es organizada por la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), que preside Rafael Uribe, y José -Maíta- Mercedes, funge como el Comisionado Nacional.