Condenado a 30 años de prisión hombre intentó asesinar ex concubina en Boca Chica

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +252 Nuevos 243,778 Fallecidos: +12 Nuevos 3,191 Recuperados: 198,947 Activos: 41,640

Por Julio Benzant

Santo Domingo Este. Un hombre que intentó asesinar a su ex pareja sentimental en el municipio de Boca Chica, propinándole diez estocadas en diferentes partes del cuerpo, fue condenado a 30 años de prisión por el Cuarto Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo.

El condenado es Santos Alexander de la Rosa, de 39 años de edad, domiciliado en la calle Los Pastores número 7-B, en el sector Perla Antillana, Carretera Mella, en este municipio.

Fue encontrado culpable en el intento de asesinato de Chanty Lorette Nicholls Pimentel, su ex pareja de 29 años de edad, residente en la calle 16 de agosto número 22, en el sector Andrés, en Boca Chica.

De acuerdo a la acusación, el 12 de julio del 2019, mediante la querella número 11314-07-2019, la señora Nicholls Pimentel puso en conocimiento del ministerio público que su ex pareja, ahora condenado, se presentaba a todos los lugares que ella va y la asechaba.

También, que De la Rosa le hizo un comentario a una hermana de la iglesia, de que el diablo le manifestó que la matara y que cada vez que él estaba cerca de ella la quería tocar, y ella no quería que lo hiciera.

Un día después de la denuncia, mientras la mujer se encontraba en la casa de su madre, en la calle 16 de agosto número 2 en el sector Los Tanquecitos en Boca Chica, llegó el ex marido con un arma blanca y la sorprendió mientras ella se estaba bañando, e inmediatamente le propinó varias estocadas en la espalda.

“Cuando terminé de bañarme él estaba ahí, se encerró conmigo en el baño con un cuchillo que tomó de mi cocina, le pedí que dejara el arma pero no valió; forcejeamos, hasta se rompió el mango del cuchillo, luego me lo colocó en el cuello y le supliqué que no me torturara así, a lo que procedió a propinarme diez estocadas en diferentes partes del cuerpo”, dijo la mujer a los investigadores.

De acuerdo a la víctima, ella salvó la vida porque se hizo la muerta y así el imputado se fue, pensando que la había matado.

La mujer salió desnuda pidiendo auxilio, y fue llevada por vecinos a un centro médico cercano.

El ex marido agresor, hoy condenado, fue arrestado flagrante delito, pocos minutos después de ocurrir el hecho.

Posteriormente, juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, le impuso prisión preventiva en la cárcel de La Victoria como medida de coerción, mediante la Resolución Penal número 530-2019-SEMC-01953, de fecha 17 de julio del 2019.

En el juicio de fondo, el tribunal compuesto por los jueces Julio de los Santos Morla (presidente), Carol Serenela Modesto Sánchez y Laisa Matos Duran (miembros), encontró culpable al justiciable de violentar los Artículos 2, 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano (CPD), que tipifican y sancionan la tentativa de asesinato.

El Artículo 2 del CPD, establece lo siguiente: “Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuando se manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causas independientes de su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces”.

El fiscal Wilkenia Aquino, del Departamento de Litigación Definitiva de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, estuvo a su cargo destruir la presunción de inocencia que revestía al justiciable, demostrando su responsabilidad penal y logrando la imposición de los 30 años de prisión.

La condena deberá ser cumplida en la penitenciaría nacional de La Victoria y comunicada al juez de Ejecución de la Pena.

La lectura integra de la sentencia fue realizada 25 de marzo del año en curso, abriendo los plazos para que las partes no conteste con la decisión, pueda recurrir en apelación.