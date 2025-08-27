Corte en EE.UU. desestima demanda contra Emilio Estefan

Fuente externa

La Corte estadounidense desestimó en su totalidad la demanda presentada contra el productor musical Emilio Estefan, calificando las acusaciones como “frívolas”, “sin fundamento” y “más allá de lo inverosímil”.

La familia Estefan publicó este martes un comunicado con los detalles del caso. Indicaron que el tribunal no solo desestimó completamente la demanda, también sancionó a Walker, el abogado del demandante Joseph Manzaro, por falta de diligencia y por presentar pruebas inconsistentes.

En su fallo, el juez concluyó que las alegaciones relacionadas con Estefan eran tan “débiles” que no sustentaban las graves acusaciones de trata de personas, manipulación de testigos u obstrucción a la justicia.

El texto de la familia Estefan explica que ninguna de esas acusaciones estaban dirigidas directamente al productor cubanoamericano. Lo que supuestamente lo involucraba en el caso era que «hace muchos años, fueron propietarios de una casa en Star Island, junto a la residencia de Sean “Diddy” Combs».

La denuncia afirmaba que en 2015 Manzaro fue víctima de abuso sexual en una fiesta celebrada en una propiedad vinculada al rapero Sean “Diddy” Combs, a la que habría sido llevado a través de un túnel secreto conectado con la casa que pertenecía a los Estefan.

Sin embargo, la casa en cuestión nunca fue residencia habitual de Emilio Estefan ni de su esposa, Gloria Estefan.

Las autoridades determinaron que el supuesto túnel entre esa vivienda y la de Diddy era una “imposibilidad ingenieril” debido a la naturaleza artificial de Star Island, construida sobre terreno dragado. “No se puede excavar mucho antes de encontrarse con agua”, explicó Estefan en su declaración jurada.

El tribunal también desmontó otras afirmaciones del demandante, como la supuesta asistencia de celebridades a la fiesta, entre ellas Jay Z, Beyoncé y LeBron James. Registros públicos confirmaron que ninguno de ellos se encontraba en Miami en esa fecha.

La familia Estefan, por su parte, aseguró que nunca organizó fiestas para Diddy, ni participaron en actividades en casa del músico, ni permitieron el acceso de personas ajenas a través del sistema de seguridad de la isla.

La Corte criticó con dureza al abogado del demandante, señalando que “ninguna de las pruebas” presentadas era suficiente para sustentar la narrativa expuesta. Además, concluyó que el letrado pudo haber determinado fácilmente la falsedad de las acusaciones antes de presentar el caso.

El comunicado de los Estefan asegura que Joseph Manzaro ha sido sancionado anteriormente por presentar demandas sin base legal, y su abogado Walker ha recibido reprimendas previas del Colegio de Abogados por incumplir con la comunicación adecuada con sus clientes.

La familia Estefan anunció que tomará acciones legales para exigir compensación por los daños causados a su reputación. Emilio Estefan calificó la acusación como “irresponsable” y expresó que nunca debió llegar a los tribunales.

