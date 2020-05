¿Cuál es verdadero Manuel Jiménez? ¿El que habla en campaña de su pasada militancia de izquierda o el que alaba al estado sionista?

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 16,531 Fallecidos: 488 Recuperados: 9,266 Activos: 6,777

Por Robert Vargas

Me atrevo a a hablar de la pasada militancia revolucionaria en la clandestinidad de Manuel Jiménez, porque fue él quien aireó ese tema cuando andaba en busca de respaldo a sus aspiraciones de ser Alcalde de Santo Domingo Este.

Una noche, con un salón de actividades a reventar en el hotel Aurora del Sol, en la carretera Mella, y delante de una batería de periodistas y una multitud de militantes revolucionarios, Manuel Jiménez “desclasificó” episodios de su vida cuando era militante de comunista, en el Movimiento Popular Dominicano, (MPD) y su proximidad con el Partido Comunista del Trabajo, (PCT), un desprendimiento de la tolda roja y negra.

En esa misma ocasión, Manuel Salazar, el líder del PCT, dio un encendido discurso de barricada, cual agitador en una tribuna que convocaba a las masas a las calles comparando la lucha por el poder municipal en Santo Domingo Este con la batalla por Stalingrado. Nada humilde.

Cuando Manuel Jiménez dio su discurso, los comunistas allí presentes, quienes tenían de frente el símbolo de su partido, la hoz y y el martillo, sentían que “este será un alcalde los nuestros”.

Varias semanas después, en el local municipal del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), en SDE, Jiménez volvió a tocar el tema de su pasada militancia revolucionaria, desde los tiempos de la clandestinidad.

Fue la ocasión cuando anunció al municipio que su compañera de boleta sería una dirigente del partido Alianza País.

En medio del público asistente también estaban otras personas que habían combatido desde las filas de la izquierda a la dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer.

Eran discursos cargados de emotividad dirigidos a ese público.

Sin embargo, ya en el poder del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Jiménez, ha dado un giro brusco hacia la derecha y ha pasado a alabar al régimen sionista de Israel, algo inconcebible en un político revolucionario, a menos que se trate de un perfecto oportunista.

Puede interesarle: Palestina urge a CPI a investigar crímenes del régimen de Israel

La pasada semana, Jiménez y su vicealcalde, recibieron en su despacho al embajador sionista Biran Bayor y, entre todos, se dispensaron “piropos”.

-“Fue un honor para nosotros recibir al embajador de Israel en el país, señor Biran Bayor. Israel es una nación que ha sabido desarrollarse en todos los sentidos, y de la cual debemos aprender mucho. Esta visita marca el comienzo de una relación que será fructífera para el municipio”. dijo Jiménez, según comunicó su Dirección de Comunicaciones en una nota de prensa.

Si estas expresiones brotaran de los labios del pastor Dío Astacio, quien no oculta su admiración por el régimen sionista, no habría ningún problema puesto que esta es su naturaleza abierta y no oculta.

Pero, salieron de los labios de Manuel Jiménez, quien se ufana de su pasado revolucionario.

Para Jiménez y su vice alcalde fue “un honor recibir al embajador de Israel”, obviando la multitud de crímenes cometidos por el régimen sionista contra la nación palestina.

No solo asesinatos selectivos y en masa, sino los despojos continuos de las tierras de los palestinos.

Puede interesarle: Un analista culpa a EEUU de blanquear los crímenes de Israel

Jiménez también olvidó, como por arte de magia, el discurso de los revolucionarios contra los crìmenes y torturas atribuidos al Mosad en todo el mundo.

El alcalde de Santo Domingo Este alega que “Israel es una nación que ha sabido desarrollarse en todos los sentidos, y de la cual debemos aprender mucho”, pero colocó bajo la alfombra lo que ha hecho Israel contra distintos pueblos, promoviendo guerras injustas y genocidios que están libres de culpa en la Corte Penal Internacional solo porque es protegida por Estados Unidos.

Jiménez ha anunciado que “Esta visita marca el comienzo de una relación que será fructífera para el municipio”.

¿Qué dirán de esto los comunistas que lo ayudaron a ganar las elecciones?

En definitiva, ¿Cuál es verdadero Manuel Jiménez? ¿El que se ufana de su pasada militancia de izquierda o el que alaba al estado sionista?

O es que, ¿una cosa es con guitarra y la otra es con violín?

Hasta ahora, en el algunos temas, no parece que existe una perfecta relación entre el discurso de campaña y las prácticas, ya desde el gobierno.

Sin embargo, todavía es temprano. Apenas tiene poco más de un mes en el gobierno municipal.

El municipio seguirá observando sus pasos para compararlo con lo que decía en campaña y lo que hace desde el gobierno.