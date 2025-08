De León pide retorno marcelinistas a entidad o serán considerados renunciantes

Fuente externa

SANTIAGO.- El coordinador nacional del Movimiento Marcelino Vega (MMV), Olivo De León, hizo un llamado a los miembros de esa organización, que por incomprensiones internas están alejados, para que retornen a su institución, porque de no hacerlo, serán considerados renunciantes.

Calificó como un gravísimo error de José Beato, aspirante a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), y del presidente del gremio, Aurelio Henríquez, los cuales prefirieron estar realizando alianzas con los adversarios del MMV, antes que buscar soluciones a lo interno de la agrupación.

De León manifestó que la dirigencia del MMV, que controla al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), no obliga a ningún miembro, varón o hembra, a permanecer en esa agrupación, si ya no es de su gusto, pero está en el deber de decirle que “aquí están sus compañeros de luchas”.

Indicó que el pequeño sector del MMV, que se niega a aceptar las directrices de la organización, debe entender que hay que cumplir con las reglas, como es el caso de la Ley 10-91, la cual establece que “para ser miembro es necesario ser licenciado o tener su equivalencia en Comunicación”.

Recordó que la misma legislación estableció tres meses para que los periodistas en ejercicios, que no eran licenciados en Comunicación y que no estaban inscriptos, pudieran ser ingresados por el Comité Ejecutivo del CDP, como ocurrió en 1991.

El coordinador del MMV explicó que pasado ese tiempo, hay que ser licenciado o tener su equivalencia para ser miembro y poder optar por la presidencia del CDP u otros cargos, exceptuando a los que entraron antes de ponerse en ejecución esa legislación.

“Hay que recordar que ese plazo de tres meses, les permitió a ex miembros de la desaparecida Asociación de Periodistas Profesionales (APP), que no eran licenciados en Comunicación Social, registrarse en el CDP”, dijo Olivo De León.

Aclaró que Adriano De la Cruz, favorecido por la Ley, no era licenciado en Comunicación, fue presidente del CDP por el Movimiento Convergencia y aceptado por los marcelinistas.

El ex presidente del CDP y actual líder del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), manifestó que “el Movimiento Marcelino Vega lo único que está haciendo es exigir que se cumpla con la Ley 10-91”.

Agregó que, en lo que respecta a la suspensión de la Asamblea Nacional del MMV, se debió a que la dirección entendió que era preciso resolver cualquier diferencia interna, antes de presentarles las precandidaturas a los asambleístas.

(Un sector del MMV, que dirige Aurelio Henríquez, promueve a José Beato como candidato a la presidencia del CDP, pero los líderes de esa agrupación advierten que éste no debe aspirar, porque no tiene título de licenciado, no está protegido por la Ley 10-91 e ingresó de manera irregular a la institución).

Olivo De León indicó que “a partir del vencimiento del plazo de tres meses para el ingreso de los periodistas en ejercicios, no licenciados, como ocurrió en 1991, el que solicite su inscripción al gremio debe presentar las credenciales universitarias exigidas”.

“Si algún miembro entró de manera irregular al CDP, sabe que no podrá presidirlo, porque cuando se presente a la Comisión Electoral como candidato, tendrá que presentar el título que lo avala como licenciado en Comunicación, y aún ya lo tuviera, su membresía es irregular”, precisó.

Aclaró que si un estudiante de Comunicación logró ingresar irregularmente al CDP y en el trayecto obtuvo su título, tendrá que volver a solicitar su inscripción, a la espera de la decisión del Tribunal Disciplinario, que deberá exonerarlo de culpa o dejarlo fuera.

“Además, debemos decir que el CDP no es una escuela para estudiantes, sino el lugar donde llegan titulados los aspirantes a ser miembros”, indicó.

De León dijo que, en su condición de coordinador del Movimiento Marcelino Vega, hace esas aclaraciones para que no se quiera confundir que esa organización está en contra de aquellos, no titulados, que fundaron al gremio periodístico o ingresaron con la Ley en 1991.

“Los fundadores del CDP, vivos o muertos, que con sus sacrificios, asesinatos, persecuciones, encarcelamientos, golpizas de parte de autoridades o deportados, son los que acumulan los grandes méritos de nuestro gremio”, agregó De León.

Recordó que el 98 por ciento de las elecciones pasadas fue ganado por el Movimiento Marcelino Vega. “Y vamos a ganar las próximas elecciones, con muchos votos por encima de nuestros competidores”, advirtió De León.

Informó que la Comisión Electoral del CDP recibió las candidaturas del Movimiento Marcelino Vega, avaladas por todas las documentaciones exigidas por la Ley.