Desarrollo Social Supérate gradúa 300 estudiantes del Centro de Superación Gastronómica de Boca Chica*

Santo Domingo, D.N.-.- La Dirección de Desarrollo Social Supérate celebró la graduación de 300 estudiantes del Centro de Superación Gastronómica Supérate (CSGS) de Los Botados, Boca Chica, provincia Santo Domingo; quienes culminaron satisfactoriamente su ciclo formativo en áreas de hostelería y cocina profesional.

Las capacitacion es cuentan con el respaldo de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, España (AHT), como parte de un acuerdo de colaboración entre ambas entidades, rubricado en FITUR 2024

Durante la ceremonia realizada en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, Gloria Reyes, directora de Desarrollo Social Supérate, dijo que estas capacitaciones reflejan el compromiso del Gobierno dominicano con el desarrollo del talento humano. “Los conocimientos adquiridos por los graduandos les permitirán no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también, impactar positivamente a sus familias y a su comunidad”.

Reyes sostuvo que la ceremonia de investidura es el resultado de un esfuerzo articulado entre instituciones del Estado dominicano y colaboradores internacionales para mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables del país, lo que facilita una rápida inserción en el sector laboral.

“Hoy es un día de celebración y también de orgullo, porque estamos presentando al país un grupo de profesionales que darán lo mejor de sí donde les toque aportar, tanto en sus empleos como en sus emprendimientos. Queremos que la gente sepa que sí hay oportunidades y que el Estado está abriéndoles las puertas a las familias”, afirmó la titular del Desarrollo Social.

De su lado, Martín Omar, chef ejecutivo del Centro de Superación Gastronómica, agradeció a la Dirección de Desarrollo Social y su dirección de Superación Económica, así como el equipo del centro por el esfuerzo desplegado para lograr que se formen profesionales con altos estándares para el sector turístico y gastronómico de República Dominicana.

A través del CSGS, los y las participantes pudieron acceder a una capacitación integral en especialidades culinarias y de servicio tales como: cocina dominicana, mexicana, italiana, profesional e internacional; repostería básica y casera, panadería, elaboración de bocadillo, camarería, bartender y servicio al cliente.

Durante la jornada, 50 estudiantes recibieron certificados especiales otorgados por la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, España (AHT); tras concluir la capacitación en Gestión Administrativa y Comercial en Negocios de Comida, impartida por el experto en turismo y gastronomía, y profesor en la Escuela de Turismo de la AHT, José María Vallejo.

Esta articulación forma parte del acuerdo de colaboración interinstitucional entre la Dirección de Desarrollo Social Supérate y AHT, rubricado durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2024, con el propósito de robustecer las ofertas formativas, técnicas y prácticas en las áreas de alimentos y bebidas.

CSGS

Es un proyecto creado en el año 2020 bajo la gestión de la dirección de Superación Gastronómica, con el propósito de consolidar las habilidades técnicas con vocación hostelera, una herramienta usada para incrementar la inclusión laboral de dominicanas y dominicanos en situación de vulnerabilidad y pobreza monetaria, la cual se enmarca en la estrategia gubernamental que tiene la finalidad de satisfacer la creciente demanda de los sectores de servicios turísticos en el país.

Las personas interesadas en acceder a estas capacitaciones, las cuales están programadas con un periodo de tres meses por módulo, pueden mantenerse informadas a través de las redes @superateRDO y @CSGastronomicas.