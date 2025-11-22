DIGECOG premia al Ayuntamiento de Santo Domingo Este por su liderazgo en transparencia municipal

Por Madelin Peña

Santo Domingo Este.- Por su compromiso con la trasparencia y buen desempeño la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) otorgó un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Santo Domingo Este por su sobresaliente participación y compromiso demostrado con la Promoción del Programa de Nivelación Normativa, desarrollado conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).

El reconocimiento fue entregado durante el acto oficial de certificación del Sistema de Implementación Contable (SINOC), encabezado por el Director General de la DIGECOG, Lic. Rómulo Arias Moscat, y la Dra. Magalis Martínez, directora de Políticas, Normas y Procedimientos.

El alcalde Dío Astacio, recibió la distinción en nombre del Ayuntamiento, destacándose entre más de un centenar de instituciones por el desempeño técnico, la disciplina y el avance demostrado en la adopción de estándares internacionales de contabilidad.

“Recibimos este reconocimiento con gran honor y profunda responsabilidad. En nombre del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, quiero agradecer a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental por valorar el esfuerzo, la dedicación y la disciplina de nuestros técnicos, quienes han demostrado que en nuestro municipio se trabaja con criterio, con profesionalismo y con verdadero compromiso por la transparencia”, expresó Astacio.

Además resaltó que “este logro no es solo un premio institucional; es una señal clara de que avanzamos hacia una gestión más moderna, más ordenada y plenamente alineada con los estándares internacionales de contabilidad”, explicó el alcalde.

De su lado, Aracelis García Directora Financiera del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, manifestó que, en esta promoción, cinco colaboradores resultaron certificados siendo en el único gobierno local con un grupo completo graduado en esta jornada.

“Estos avances fueron determinantes para que hoy el Ayuntamiento recibiera este reconocimiento tan significativo, al ser identificados como el gobierno local con mayor impacto y avance, pasando de una puntuación muy baja a superar el 90 % en la plataforma CANO, lo cual refleja el compromiso y la capacitación de nuestro equipo”, informó Aracelis.

La DIGECOG resaltó que los técnicos del Ayuntamiento mostraron alto nivel de responsabilidad, cumplimiento y aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, contribuyendo a la modernización y transparencia de la gestión financiera municipal.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la Alcaldía de Santo Domingo Este con el fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas y la gestión pública eficiente, alineada a los más altos estándares internacionales.