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Baní, Peravia.– La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) culminó su campaña nacional denominada “Ruta Cero” en el municipio de Baní, provincia Peravia, como parte del despliegue preventivo que se desarrolla en todo el país previo a la Semana Santa 2026, reafirmando su compromiso de salvar vidas en las vías.

La jornada contó con la participación de la gobernadora provincial de Peravia, Ángela Yadira Báez; la directora de la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, coronel Ana Jiménez Cruceta; el teniente coronel José Manuel Lluveres, de la DIGESETT; miembros del Cuerpo de Bomberos; la representante de la Policía Escolar, así como empresarios, comerciantes y otros actores de la sociedad civil.

Durante su intervención, la gobernadora Ángela Yadira Báez hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar y asumir una conducta responsable durante esta Semana Santa, destacando la importancia de la prevención como herramienta clave para evitar tragedias.

De su lado, el director de comunicaciones de la DIGESETT, coronel Rafael Tejeda Baldera, presentó la iniciativa “Ruta Cero” como un compromiso con la vida: cero accidentes, cero lesionados y cero muertes por siniestros viales.

“No se trata de números, se trata de vidas. El tránsito somos nosotros: es nuestra conducta, nuestra educación, nuestro respeto por las normas y, sobre todo, nuestra valoración por la vida. Estos son valores que se reflejan cada vez que tomamos el volante, abordamos una motocicleta o cruzamos una calle como peatones”, destacó.

Asimismo, anunció la coordinación con la plataforma Waze, mediante la cual se han integrado zonas críticas de siniestros viales, permitiendo alertar a los conductores en tiempo real y fortalecer la prevención durante el asueto.

“Ruta Cero” continúa impactando distintas provincias del país con un mensaje claro: cero accidentes, cero muertes y cero lesionados, promoviendo una cultura de prudencia, respeto y responsabilidad vial.