Por Roberto Perez

SANTIAGO. – Con un firme llamado a la conciencia ciudadana, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) desplegó en Santiago de los Caballeros la campaña denominada “Ruta Cero”, una iniciativa preventiva que busca reducir a su mínima expresión los siniestros viales durante la Semana Santa 2026.

“Ruta Cero” no es solo una jornada, es un compromiso país sustentado en tres objetivos claros: cero accidentes, cero muertes y cero lesionados. A través de esta intervención, la DIGESETT impacta directamente a conductores, peatones y transportistas, promoviendo una cultura de responsabilidad, prudencia y respeto por la vida en las vías.

En Santiago, la institución ejecuta un amplio programa de acciones que incluye charlas educativas, orientación directa en puntos estratégicos, entrega de materiales informativos y acercamientos con el sector transporte, llevando un mensaje claro: cada decisión al volante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Esta jornada preventiva cuenta además con el respaldo de autoridades locales y entidades aliadas, entre ellas la Gobernación Provincial, Alcaldía, Policía Nacional, INTRANT, Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil, sector transporte, líderes comunitarios y medios de comunicación, en un esfuerzo conjunto por preservar vidas.

Con “Ruta Cero”, la DIGESETT reafirma que la prevención es la herramienta más poderosa para evitar tragedias, e invita a toda la ciudadanía a asumir su rol con responsabilidad. “Antes de salir, elige la seguridad. Únete a la Ruta Cero.”