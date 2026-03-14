DIGESETT localiza y fiscaliza conductores que obstruían el tránsito en el túnel de la avenida 27 de Febrero

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), informó que fueron localizados y fiscalizados los conductores de dos vehículos que obstruían el libre tránsito al desplazarse de manera paralela dentro del túnel de la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, acción que generó un importante congestionamiento vehicular en la referida vía.

La intervención se produjo luego de que circulara en redes sociales un audiovisual en el que se observa a ambos conductores ocupando los carriles de forma indebida mientras transitaban dentro del túnel, provocando la reducción del flujo vehicular y afectando la movilidad de los demás usuarios de la vía. Tras realizar las labores de verificación correspondientes, la Dirección de Inteligencia Vial logró identificar a los responsables y proceder con la fiscalización conforme a lo establecido en la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La DIGESETT reiteró que este tipo de conductas representa una violación a las normas de tránsito y pone en riesgo la seguridad vial, además de generar congestionamientos innecesarios que afectan a miles de ciudadanos que se desplazan diariamente por esta importante arteria vial de la capital.

En ese sentido, la institución exhorta a todos los conductores a mantener una conducción responsable, respetar la señalización y las normas establecidas, así como a evitar acciones que obstaculicen el tránsito o pongan en peligro la seguridad de los demás. Asimismo, recordó que continuará utilizando herramientas de monitoreo e inteligencia vial para identificar y sancionar a quienes incurran en este tipo de infracciones, en procura de garantizar un tránsito más seguro, ordenado y fluido para todos.