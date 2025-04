Diputado Félix Michell Rodríguez critica gobierno no cuente con un fondo para situaciones de desastres

Por Grey Nuñez

Dijo que una muestra de la falta de planificación y la indisciplina de la administración del PRM, es recurrir a un nuevo préstamo disfrazado de bondad, habiendo incluido una partida en el presupuesto del 2025, no reservó los recursos y ahora busca de manera desesperada 400 millones de dólares.

Santo Domingo. – El diputado Félix Michell Rodríguez, representante de la provincia de Santiago por la Fuerza del Pueblo, criticó hoy lo que llamó un nuevo préstamo disfrazado de bondad, sometido por el gobierno central que busca establecer un fondo para enfrentar situaciones de desastres, lo que según dijo demuestra la reiterada indisciplina del gobierno en el manejo del presupuesto nacional.

Al agotar un turno en la sesión de la Cámara de Diputados, ayer martes, Rodríguez dijo que la pretensión del gobierno de buscar la aprobación de dicho préstamo por unos 100 millones de dólares, para completar un monto de 400 millones, es innecesario, infuncional y que carece de lógica, ya que la Ley 423-06, que regula el presupuesto público, faculta al Gobierno Dominicano a establecer un fondo de hasta 70 mil millones de pesos para desastres naturales y calamidad pública, pero no recurriendo a préstamos.

“Dentro del presupuesto que aprobamos aquí, el gobierno solo incluyó una partida de seis mil millones de pesos, cuando debió incluir unos 20 mil millones, pero con este préstamo lo que demuestra es la indisciplina en el manejo de los fondos públicos asignados al gobierno y no incluyó un monto de 50 mil millones de pesos, porque no tenía la intención de ir separando dicho monto mes tras mes, para ahora recurrir a un préstamo disfrazado de bondad”, criticó el diputado.

Dijo que los 6 mil millones de pesos incluidos en el presupuesto del año 2025, no los reservó, no los tiene ahí disponibles y pidió a Dios que no pase alguna catástrofe y que encuentre a las autoridades gubernamentales sin recursos para enfrentar una emergencia.

“Es por esa indisciplina que el gobierno del PRM se hizo aprobar una línea de crédito, que es una especie de tarjeta de crédito y como tienen la mentalidad del pobre, ahora quieren un aumento del límite de esa tarjeta otros 100 millones de dólares que completarían 400 millones de dólares, que se convertirían en préstamos para gastos, porque no irían a inversión, sino a un gasto sin retorno, que luego tendremos que pagar”, se quejó el congresista opositor.

Reiteró que esas acciones no son otra cosa que la falta de planificación que ha acompañado al gobierno perremeísta, una indisciplina que también se refleja en la baja inversión del presupuesto en obras que demanda la población dominicana en diferentes puntos del país.

Llamó al gobierno a reducir la nómina publica y a evitar gastos innecesarios para que de esa manera tenga los recursos con los que pueda hacer frente a cualquier emergencia que ocurra por desastres naturales, como lo hicieron otros gobiernos.

Puso de ejemplo que en los gobiernos encabezados por Leonel Fernández y Danilo Medina, el país contaba con fondos para hacer frente a situaciones de emergencia y se lamentó de que, si ocurre una desgracia, que pidió a Dios que no suceda, no habrá dinero disponible, por la falta de planificación y la indisciplina en el gasto que caracteriza a este gobierno.