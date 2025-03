Diputado Félix Michell Rodríguez invita al presidente Abinader a que venga a Santiago y se convenza de que todo está inconcluso

Por Grey Nuñez

Santiago. – El diputado de Santiago por la Fuerza del Pueblo, Félix Michell Rodríguez, le salió al frente a unas declaraciones emitidas por el presidente Luis Abinader, en las que hacía alusión al expresidente Leonel Fernández sobre una larga ausencia en Santiago, que supuestamente le impide percatarse de lo que está haciendo su gobierno en esta ciudad, específicamente el monorriel.

Rodríguez indicó que quien debe de aprovechar uno de los tantos viajes que ha dado a la ciudad de Santiago, es el presidente Luis Abinader, que tal parece no se ha enterado que ninguna de las obras que ha prometido se ha concluido y la única que inauguró fue el teleférico y se pasa el día entero gastando energía porque nadie lo usa.

“Escuché al presidente Abinader, diciendo que el expresidente Leonel Fernández tal parece que hace mucho que no viene a Santiago, para que vea lo que su gobierno está haciendo y yo me ofrezco para llevar al presidente Abinader al centro histórico, que hace tres años anunció su intervención y allí todo luce estancado”, dijo Félix Michell Rodríguez.

Pero, además, indicó el congresista, al presidente Abinader se le olvidó que prometió la ampliación de la Carretera Luperón en Gurabo y ahí no se ha hecho nada, “es el presidente que tiene que venir a Santiago y explicarle al pueblo el por qué no cumple con nada de lo que ha prometido, se preguntó el diputado opositor.

Manifestó que la verdad que dijo el presidente Leonel Fernández, de que este gobierno no tiene obras importantes qué exhibir, es un secreto a voces en todo el país, porque en realidad todo se ha convertido en promesas, mientras los problemas de los dominicanos se agravan con el paso de los días.

“Al presidente no le queda de otra y tiene que admitir que su gobierno ha fracasado, que no ha cumplido con las demandas del pueblo dominicano y que las expectativas de quienes votaron por el PRM, hoy están desvanecidas, porque han visto disminuir su calidad de vida”, aseguró Félix Michell Rodríguez.

Dijo finalmente que el presidente Luis Abinader, no debe tomarse las críticas a título personal y entiende que lo que tiene que hacer es cumplir con lo que establece la ley en materia de inversiones y que su gobierno ha tenido la inversión más baja en obras de infraestructura en toda la historia, habiendo manejado la mayor cantidad de recursos y todo el pueblo lo ve, porque en casi cinco años de gobierno no han hecho ninguna obra de importancia y su discurso del pasado 27 de febrero así lo confirma.