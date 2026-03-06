Diputado Juan José Rojas rechaza construcción de cementerio privado en El Naranjo, Distrito Municipal de San Luis

Fuente externa

Santo Domingo.– El diputado Juan José Rojas por la provincia de Santo Domingo, expresó su total desacuerdo con la construcción de un cementerio privado en la comunidad de El Naranjo, perteneciente al distrito municipal de San Luis, en la provincia Santo Domingo.

El legislador hizo un llamado al alcalde Dio Astacio y a la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Este para que reconsideren la aprobación de uso de suelo otorgada para este proyecto, al considerar que la decisión genera preocupación entre los residentes de la zona.

Rojas explicó que, en primer lugar, no se ha realizado un proceso de consulta con la directora de la Junta Municipal de San Luis, lo cual resulta fundamental tratándose de una obra que impactará directamente a ese territorio.

Asimismo, indicó que el proyecto carece de la debida permisología y de los estudios de impacto necesarios que permitan garantizar que su ejecución no afectará a la comunidad ni al entorno de la zona.

El diputado también señaló que numerosos residentes de El Naranjo y comunidades cercanas de San Luis han expresado su oposición a la construcción del cementerio en sus inmediaciones, por lo que entiende que la voluntad de los ciudadanos debe ser tomada en cuenta antes de avanzar con esta iniciativa.

De igual forma, recordó que en gestiones pasadas se intentó impulsar un proyecto similar en ese territorio, el cual fue rechazado tanto por la ciudadanía como por instancias judiciales, que dieron ganancia de causa a la entonces regidora Wendy Cepeda, quien presentó una no objeción ante las autoridades correspondientes.

“El distrito municipal de San Luis merece respeto y que se tome en cuenta la voluntad de su gente. No se pueden imponer decisiones que impacten a una comunidad sin escuchar primero a sus habitantes”, expresó el legislador.

Finalmente, el diputado reiteró su posición de que San Luis y sus comunidades, como El Naranjo, deben ser respetadas, insistiendo en que no se debe permitir la imposición ni la injerencia sobre su territorio sin el debido consenso social y el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.