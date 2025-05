Diputados y regidores del PLD y la FP apoyan las diabluras del alcalde

Por Ramón Peralta

Mientras cada semana se multiplican los tapones y accidentes provocados por las cajas naranjas que sirven de vertederos improvisados, los diputados y regidores miran para otro lado.

Los accidentes causados por los «muros de la muerte» que ha instalado la alcaldía, los vehículos averiados sin que nadie responda por los daños, y los fallecimientos de personas que las ambulancias no llegaron a tiempo al hospital porque los «reductores de la muerte» lo impidieron, parecen no existir para los representantes municipales, que andan en Belén con los pastores.

Puede Interesarle: Las manos que mancharon la flor

No aspiro a ningún cargo en el ayuntamiento, ni ahora ni en el 2028, y mucho menos a hacer negocios con esa institución. Por tanto, no me beneficio ni me perjudico económicamente si repite como alcalde el responsable del desorden municipal.

En lo político, no milito en ningún partido. Así que me da lo mismo si en el 2028 gana la Fuerza del Pueblo, el PLD o si repite el PRM.

Partiendo de esa premisa, todo lo que escribo o digo es absolutamente responsabilidad mía. Y en el silencio de la madrugada, escribo lo que me da la gana, sin consultarlo con nadie, ni siquiera con mi almohada. Por eso, lo que voy a decir sobre la situación del municipio es exclusivamente mío.

Los regidores de oposición, en su gran mayoría, están estafando al pueblo que les paga sus sueldos con sus impuestos. Están traicionando a sus partidos y a los votantes que confiaron en que, al menos, fingirían fiscalizar al alcalde.

Sin generalizar, el comportamiento de muchos de ellos indica que solo llegaron al cargo para discutir prebendas personales y buscar aumentos de beneficios, sin que les importe en lo más mínimo el destino del municipio.

La forma vergonzosa en que algunos regidores de oposición están vendiendo su dignidad debería causarle repugnancia hasta al propio alcalde. Ver a estos liliputienses morales, que se hacen llamar concejales, arrastrarse y traicionar por migajas a la marca política que dicen representar, es un espectáculo asqueaste.

El propio alcalde, debe sentir desprecio por esos concejales que se arrodillan a sus pies como reptiles, moviéndose por el fango de la desvergüenza.

Escribo esto como consultor político, y les advierto a los regidores especialmente a aquellos que aprecio como amigos que si siguen haciéndose los tontos y fingiendo no ver las diabluras del alcalde, no repetirán en sus cargos. Terminarán en el ostracismo político, cargando con la vergüenza y el desprecio ciudadano.

Mientras el pueblo, indignado, veía cómo los policías municipales extorsionaban a motoristas con multas ilegales, los regidores miraban hacia otro lado.

Mientras el comerciante de la fe oculta el presupuesto del 2025 y esconde bajo la sombra los gastos de un capricho diabólico llamado “marca ciudad” que nada tiene que ver con nuestra identidad, sino con acuerdos oscuros debajo de la alcantarilla, los regidores de oposición, en su mayoría, aplauden esas acciones tenebrosas.

Ni siquiera por curiosidad se preguntan cuánto se está gastando en la promoción de esa porquería, que celebra un pasado de explotación de vidas inocentes, ni siquiera ven que tiene lleno hasta los postes de luz con su contaminación visual, mientras la inversión en el mantenimiento de camiones recolectores es ridícula con el fin de que se dañen.

Los regidores que insisten en mirar para otro lado, mientras la alcaldía legaliza cientos de vertederos con furgones pestilentes que obstruyen las aceras y provocan atracos, y mientras permiten abusos de los policías municipales, serán desplazados por nuevos actores políticos.

Nunca como ahora un aspirante a regidor de oposición ha tenido tantas oportunidades para desplazar a los concejales actuales, que hoy, de manera indigna, apoyan todas las diabluras municipales. Antes, al menos fingían hacer oposición y lograban reelegirse. Hoy ni siquiera guardan las formas: son cómplices abiertos del desorden.

Esos regidores y diputados, únicos ciudadanos que no ven los problemas de inseguridad vial provocados por esta administración, que no perciben cómo la autoridad, que debería recuperar los espacios públicos, se los arrebata a la comunidad con vertederos disfrazados de contenedores, están condenados a perder el respeto y el voto del pueblo.

Quienes deseen aspirar a regidor, no pierdan esta oportunidad. Estoy a su disposición para que sustituyan a estos vagos que, en nombre de Dios, respaldan agresiones diabólicas contra el municipio.

Los diputados especialmente los de oposición que, en su rol de fiscalizadores se hacen los pendejos echándole la responsabilidad de manera exclusiva a los regidores, no hacen nada para detener el desorden ni la falta de transparencia con que se maneja esta ciudad, también deben ser reemplazados por la población.

Algunos ni siquiera mencionan los problemas que la alcaldía está generando, y otros apenas hacen denuncias tímidas, como fingiendo oposición, cuando en realidad están dándole una patente de corso al alcalde para que convierta esta ciudad en un cascarón maloliente, pintado por fuera.

Si los regidores son culpables, también lo son los diputados, que están permitiendo que al municipio se lo lleve el mismísimo Lucifer a una tumba donde nadie descansará en paz.