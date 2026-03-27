Fuente Externa

SANTO DOMINGO, RD., 26 de marzo de 2026. La Dirección de Desarrollo Social Supérate conmemoró su primer aniversario con una solemne misa celebrada en la Catedral Primada de América, en un acto cargado de reflexión, gratitud y reafirmación del compromiso institucional con las familias más vulnerables del país.

La ceremonia religiosa fue presidida por el padre David Soriano, párroco de la Catedral, quien resaltó la labor que realiza la institución en el territorio a través de los encuentros con las familias beneficiarias de los programas de Supérate. Además, señaló el impacto de estos programas sociales en la vida de miles de personas y valoró los esfuerzos del Gobierno en materia de protección social.

De su lado, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, expresó que el primer aniversario de la creación de la Dirección de Desarrollo Social Supérate responde a la visión del presidente Luis Abinader de fortalecer la arquitectura institucional del Estado para los programas de protección social y, con ello, garantizar que, a través de las políticas públicas, se puedan restituir derechos.

Mayra Jiménez destacó el compromiso sostenido del Gobierno dominicano con la superación de la pobreza mediante la generación de empleos, la promoción de aumentos salariales sostenidos y una política amplia de protección social, que ha permitido reducir la pobreza del 25,8 % a finales de 2019 al 17 % al concluir 2025, así como el compromiso de seguir disminuyendo la pobreza, erradicando la pobreza extrema y trabajando para garantizar hambre cero en la República Dominicana.

“Hoy reafirmamos nuestro compromiso: seguir construyendo una protección social más humana, más justa y más cercana, donde cada familia pueda salir de la pobreza, donde no falte el pan en la mesa, las oportunidades para progresar y donde reine la paz en sus hogares”, indicó Jiménez.

Como parte de la celebración, se presentaron ofrendas simbólicas que reflejan la misión institucional: la bandera de la Dirección de Desarrollo Social Supérate como emblema de identidad y servicio; una representación del Programa Club de Chicas, que promueve el desarrollo y la esperanza en nuestras jóvenes; y una representación del Programa de Atención a Grupos Vulnerables, reflejo del compromiso con quienes más lo necesitan.

Asimismo, una representación de la persona cuidadora y la persona cuidada, como expresión del amor, la solidaridad y la dignidad humana; personas capacitadas en gastronomía, agricultura familiar y artesanía, como testimonio del esfuerzo, la formación y el crecimiento de la sociedad; y una representación del proyecto Supérate Emprendedoras, ejemplo de superación, trabajo y empoderamiento.

La Dirección de Desarrollo Social Supérate fue creada mediante el decreto 356-25, emitido el 26 de marzo de 2025 por el presidente Luis Abinader, con el objetivo de garantizar la inclusión, la igualdad y el desarrollo integral, mediante la articulación eficiente de servicios esenciales y mecanismos de protección social.

La institución estructura su accionar a través de subsidios destinados a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, beneficiando a más 1.400.000 familias: Aliméntate, que garantiza el acceso a alimentos de la canasta básica; Bono Luz y Bono Gas Hogar, orientados a aliviar los costos de electricidad y gas; Aprende y Avanza, que promueve la permanencia escolar; Discapacidad, enfocado en hogares con niñas, niños y adolescentes con discapacidad; Supérate Mujer, dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad y sobrevivientes de violencia de género, así como a familias acogedoras de menores en orfandad por feminicidio; y Bono Emergencia, destinado a hogares afectados por situaciones adversas.

Al igual que, impulsa programas y servicios de Acompañamiento Sociofamiliar, que brinda atención integral mediante orientación, seguimiento y vinculación con servicios esenciales como salud, educación, empleabilidad y cuidados; Identifícate, que facilita la obtención de documentos de identidad para promover la inclusión ciudadana; y Cuidados, orientado a personas en situación de dependencia, incluyendo niñas y niños, personas mayores y personas con discapacidad, bajo un enfoque de corresponsabilidad social.

A la misa se dieron cita altos funcionarios del Gobierno dominicano, representantes del sector privado y de la sociedad civil, familias beneficiarias de los diferentes programas de protección social del gobierno, y el liderazgo central, regional y provincial de Supérate.