Disminuye el flujo de personas en los centros de vacunación; y en el PLD no vacunan a los hombres que vayan en pantalones cortos

Por Robert Vargas

A pesar de la gravedad de la pandemia del nuevo coronavirus y la alta incidencia de la mortal Covid-19, el flujo de personas en los centros de vacunación ha disminuido en forma drástica.

Mientras que, en el local nacional del Partido de la Liberación Dominicana, no admiten que hombres vestidos con “bermudas” ingresen para ser inoculados en su centro de vacunación.

Se trata de dos realidades extrañas en momentos en que se tiene a la vacunación la esperanza para acabar con la pandemia en República Dominicana, donde los contagiados y muertos por la Covid-19 con más cada día.

Les comento lo que vimos ayer al respecto.

Próximo a la 1:00 PM llevé una persona al centro de vacunación que hay en el local del Colegio Dominicano de Periodistas.

Cuando llegamos no había ni una sola persona en fila. La persona que llevé era la única.

Las jóvenes diligentes que estaban allí nos explicaron que, para poder vacunarla, sería necesario esperar que llegaran otras nueve personas, puesto que cada caja del preparado contiene la cantidad exacta para diez inoculaciones.

-“Si destapamos la caja par a una sola persona y no vienen más, las otras nueve se dañan. Si ustedes pueden esperar a que vengan nueve más, entonces no hay problemas, la vacunamos hoy mismo”, nos explicó una de las jóvenes en el CDP.

El tiempo pasó: una hora, dos horas…¡Nadie!

Casi dos horas y media más tarde llegó otra persona en busca de ser vacunado. Reímos de buena gana. ¡Ya son dos! Solo faltan ocho.

Pero ya se aproximaba la hora del cierre del local y la jóven recomendó que : “Vayan a la (Universidad) O y M, que allá todavía están vacunando”.

Cuando llegamos, un amable guardia de seguridad nos explicó que:

-“El personal se acaba de marchar. Vengan temprano en la mañana. Es de 9:00 am a 3:00 PM”.

Decidimos regresar al Ensanche Ozama para regresar hoy.

Sin embargo, en el trayecto recordé que en el local nacional del Partido de la Liberación Dominicana, en la avenida Independencia, está establecido un centro de vacunación, y tomé rumbo hacia ese lugar.

Llegamos. Nos estacionamos y caminamos hacia el patio del local, donde hay un inmenso árbol de limoncillo.

Allí debajo está instalada la carpa donde funciona el centro de vacunación.

Tan pronto yo crucé la puerta de la verja perimetral, un individuo se levantó como si fuera un oso contra una presa.

-“¿Qué Usted desea?”, me espetó.

-“Vine por la vacuna”, le respondí.

-“Ya el personal se marchó, es de ocho de la mañana a tres de la tarde. Venga mañana”, me dijo con cara de pocos amigos.

Entonces se me dice, con tono de “Jefe” y “mandamás”:

-“¡Ah! Debe respetar el protocolo de vestimenta, aquí no se aceptan personas en bermudas. Si quiere vacunarse debe venir con pantalones largos”.

-“¡Glú!”, tragué en seco reí de buena gana ante esa restricción. Parece que a estos amigos del PLD les importan más unas “bermudas” y unas “chancletas” que la vacunación de una persona. vaya ridículos que son.

Si regreso por allá, iré con mis pantalones “bermudas” y con las “chancletas” que me gustan usar, llevaré la cámara de vídeo lista para grabar, no la dejaré en el vehículo, para ver cómo reaccionarán cuando vean que son grabados por impedir a una persona que se vacune en su local por no obedecer “al código de vestimenta” en un centro de vacunación debajo de una mata de limoncillos.

Ahora bien, independientemente de este leve incidente, lo que sí pudimos comprobar es que son muchos los que se resisten a la vacunación. La experiencia en el CDP así lo demuestra.

Parece que todavía existe una buena cantidad de personas que no se dan por enterado de que en los hospitales no admiten ni una sola persona más afectada por la Covid-19, no porque no quieran recibirlo, sino porque están a reventar.

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,254 Nuevos 289,288 Fallecidos: +3 Nuevos 3,623 Recuperados: 238,615 Activos: 47,050