Doctor Asmín Aquino «truena» contra dirigentes del PRM y funcionarios por derrota en Monte Plata

Fuente Externa

El exprecandidato a senador de Monte Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), doctor Asmín Aquino, tronó este jueves contra las autoridades y funcionarios de la demarcación por la negligencias y las diatribas que provocaron la derrota en la mayoría de los municipios de la provincia.

Sin embargo, Aquino externó su felicitaciones por la gran victoria a nivel nacional el pasado domingo durante las elecciones municipales.

No obstante, el médico especialista en cirugía plástica y dirigente del PRM, manifestó que, en verdad, nunca pensó que podía darse una derrota tan amplia y humillante en Monte Plata, especialmente en los municipios, ya que los distritos municipales se sacaron las caras.

“Pero, sin embargo, nosotros tenemos también que analizar porque no fue completa la victoria. No vamos hablar de San Juan, porque yo no soy de San Juan, y obviamente nosotros no estamos solos en la arena política, pero si tengo que hablar de mi pueblo sabana Grande de Boyá, tengo que hablar de la provincia Monte Plata”.

El también empresario ecoturístico señaló que muchas personas se preguntan qué ha sido lo que pasó, y yo también me pregunto ¿qué fue lo que pasó?, y cuando me detengo a pensar hacia atrás. mi pueblo, y otros pueblos de Monte Plata, simplemente se perdió por algunas situaciones, las cuales puedo describir de forma puntual.

En ese sentido, el doctor Asmín Aquino aseveró que la falta de cohesión y diatribas de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno de manera constante, donde ellos mismos empezaron a odiar, a empujarse, a no dar la información a otros compañeros, pensando que con eso podían ganar la delantera en la contienda política.

Acotó que esa división, esa puna antes descritas entre los dirigentes fue una de las causas que hizo que el PRM tuviera un desempeño vergonzoso en la provincia de Monte Plata.

“Nosotros acabamos un proceso en octubre pasado, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de los precandidatos a diferentes posiciones de elección popular a los interno del PRM. Yo fui precandidato a la senaduría en la provincia del Monte Plata, luego se nos dijo que ganó fulano de tal, obviamente, si ustedes me preguntan con cuánto perdí, no le puedo decir, porque nadie me dió una cifra”.

Aseguró que la falta de información a los precandidatos sobre los resultados de las encuestas del pasado proceso interno en el PRM es una falta de respeto a cualquier militante, sin embargo, “tragamos en seco, y a seguir trabajando por nuestro partido, lo que hemos demostrado”.

Agregó que se dedicó a partir de ahí, a darle el apoyo a esos compañeros candidatos a síndicos, regidores, directores, vocales y vicealcaldesa que necesitaban las manos de los dirigentes, mientras que otros hicieron chevita y tuvieron que ponerle una «paleta política» en la boca para que tuvieran en el proceso, “ y así no podemos avanzar en la provincia de Monte Plata”.

Afirmó que una de las causas de la humillante derrota en Monte Plata fue que los militantes y dirigentes no crean que los candidatos no fueron realmente lo que ganaron las encuestas internas, “porque no tenemos datos y nosotros no sabemos con cuánto se perdió o en su defecto se ganó”.

“Ya esa falla en las encuestas pasó, y nos integramos a los trabajos políticos de la provincia de Monte Plata”, sin embargo, de manera categórica Aquino hizo un llamado a la alta dirigencia del PRM, a los fines de hacer un análisis exhaustivo del comportamiento algunos de los dirigentes, porque a los compañeros se les debe respetar”.

Falta de comunicación de funcionarios

El exprecandidato a senador de Monte Plata por el PRM, doctor Asmín Aquino, también criticó a los funcionarios y altos dirigentes políticos por no responder ni tomar los teléfonos a los compañeros, porque ellos no saben para qué lo están llamando.

Por qué perdimos en Monte Plata

El dirigentes político aseguró que otras de las causas de la derrota en la provincia de Monte Plata fueron las diatribas, y ese pleito constante, y ese empuje, además de las reuniones secretas, así como la formación de un comité de campaña, entre las mismas personas de siempre, sin dar la oportunidad a aquellos que están en la sombra, y que el presidente de la República Luis Abinader no llega a ver, porque no pueden llegar a esa esas personas que son necesarias para la política local de la provincia.

Dijo: “No podemos estar empujando el avance del partido, no podemos estar bloqueando el crecimiento, pero si algo estoy seguro señor presidente Luis Abinader es que la única vía para hacerle llegar este mensaje es mediante este video y nota de prensa”.

Señaló que una de las problemáticas que causó la derrota en Sabana Grande de Boyá fue durar casi dos meses sin agua potables: “Particularmente en mi casa ,cuando yo tengo un día sin agua me estoy volviendo loco, porque aquí no se puede lavar, no se puede limpiar la casa, no se puede lavar la cara…usted no se puede bañar y los muchachos van a la escuela hay que lavarle el uniforme, lavarse las manos para evitar no solamente el contagio por el COVID, sino por muchísima bacterias y parásitos que afectan a nuestra gente”.

Dijo que mandaron el agua potable a Sabana Grande de Boyá dos días antes de las elecciones municipales, sin embargo, después de eso, «hoy no hay agua, ni un chorro de agua»,.

Señaló que todavía sigue la gente comprando agua a los camiones, quienes venden el preciado líquido, aprovechándose de la situación de la población que tiene comprar un tinaco por 500 pesos: “Pero la gente pobre de Sabana Grande de Boyá no puede en su mayoría buscar 500 pesos a la semana para comprar un tinaco de agua…y después nosotros nos preguntamos ¿por qué, perdimos la alcaldía?”.

Dijo que los candidatos de la oposición andaba con tanque de agua en todos los bateyes, dándole agua a la gente en todos los barrios del pueblo de Sabana Grande de Boyá, es decir, dándole lo que nosotros no pudimos, ni siquiera tener un camión para ir a darle el agua a las personas.

Explicó que solo dos dirigentes respondieron los teléfonos, el candidato alcalde de Sabana Grande de Grande de Boyá, quien estaba muy molesto, porque él estaba de acuerdo con lo que se estaba planteando sobre el problema de la falta de agua a la gente, quienes estaban simplemente furiosos.

Asimismo, destacó que la gobernadora provincial, Rafaela Gomera, tomó el teléfono, a quien le explicó sobre la situación, previo a la visita de la vicepresidenta Raquel Peña, para que supiera que el municipio de Sabana Grande de Boyá no tenía agua.

Además, Asmín Aquino aseveró que ni el director de operación ni el director provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), respondieron las llamadas: “Que vergüenza electoral pasamos por esa situación”.

Aquino aseguró que aparte de la situación descrita, la negligencia del Ministerio de Obra Pública y Comunicaciones se hizo sentir ante las promesas incumplidas de la terminación de varias calles y carreteras. “Sabana Grande de Boyá está rota.. la gente camina en calles llena de polvo y enfermandose, y hoy, después de las elecciones municipales tenemos el mismo problema.

El dirigente perremeísta dijo que en la actualidad no veo solución, y nosotros tenemos que estar diciendo a la gente que vote por nuestro candidatos y nuestro partido con esas condiciones. Y entienda que no está hablando un campesino de la provincia Monte Plata, sino, un hombre que salió de Monte Plata y volvió por su gente”.

Dijo que gran parte de la dirigencia del PRM se ha dado a la tarea de tratar con menospreciar a la mayoría de los compañeros, incluyendolo, aunque el currículum sea superior a cualquiera de ellos, y decirlo suena muy mal, “inclusive las personas que están en el Gobierno algunos fueron estudiantes míos, porque fui profesor universitario… Yo no soy el mejor del mundo, pero soy del Monte Plata, estoy tratando de dar lo mejor que tenemos para enfrentar las situaciones que están envejeciendo moralmente a nuestro pueblo de Sabana Grande de Boyá”.

Acotó que la vergüenza electoral del pasado domingo 18 de febrero es para los dirigentes de la provincia de Monte Plata, no para el presidente de la República, Luis Abinader, quien ha visitado 15 veces a la demarcación a entregar títulos de propiedad, acueductos y la carretera de Chirino, después de 20 años de demanda.

Destaca apoyo del presidente Abinader

El doctor Asmín Aquino destacó el presidente Luis Abinader ha visitado a la provincia Monte Plata y sus municipios más que los últimos cuatro exgobernantes del país, “y por eso les estamos eternamente agradecido, pero mire para los lados señor presidente Abinader, que es posible de que el que está allá en aquella esquina, es muy posible que valga más que aquellos que están empujando para estar a su lado y haciéndole creer que las cosas están bien.

“ La derrota que nosotros sufrimos en las elecciones municipales se debe a esos factores sin resolver, pero tampoco hemos sido capaces de llamar a una reunión para analizar la situación y siguen siendo los mismos protagonistas y lo mismo que meten la pata que están en eso”, expusó Aquino.

Asmín Aquino indicó que, sin embargo, los candidatos que no pudieron ser elegidos y que tienen su forma de pensar, “nunca nos han incluido, nunca nos han visitado y nunca nos han pedido una opinión”.

Finalmente, el exprecandidato a senador del PRM advirtió que si la forma de crecer es simplemente pateando a las personas que tiene a su al lado, ese será un crecimiento que no va a durar mucho: “Pongale atención a lo que yo le estoy diciendo presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y presidente Luis Abinader, porque entonces de no ser así, nuestro trabajo va a ser mucho más difícil”.