Dominicano Luís Castillo lanza en grande en triunfo de Colorado

Por: León Felipe Rodríguez

Santo Domingo, RD.– La jornada dominical del Béisbol de las Grandes Ligas del domingo 16 de abril que incluyó 14 enfrentamientos, dejó como ganadores a los equipos, los Yankees de Nueva York que se llevaron por blanqueada 2-0 a los Mellizos de Minesota.

También, los Marineros de Seattle ganaron por blanqueada 1-0 a los Rockies de Colorado con buena actuación del lanzador dominicano Luís Castillo (1-0) quien permitió solo dos hits y abanicó a nueve bateadores en siete entradas de trabajo.

En otros resultados , los Cubs de Chicago vencieron a los Dodgers 3 vueltas por 2; los Cerveceros de Milwaukee ganaron por blanqueada 1-0 a los Padres de San Diego; Los Rancheros de Texas 9 por 1 a los Astros de Houston; los Mets se impusieron 4 por 3 a Atléticos de Oakland; Los Piratas de Pisttburgh cayeron ante los Cardenales de San Luis , 5 por 4 carreras.

Medias Rojas de Boston 2 Ageles 1

Nacionales 7- Guardianas 6

Tampa 8- Toronto 1

Diamondbacks 5- Marlins 0

Phillies 14- Cincinnati 3

Orioles 8- White Sox 4

JUEGOS HOY LUNES 17 ABRIL BEISBOL GRANDES LIGAS

1. Medias Rojas de Boston Vs. Angelinos de Anaheim (11:10 de la mañana)

2. Tigres de Detroit Vs. Guardianesd de Cleveland (6:40 de la tarde)

3. Marlins de Miami Vs. Gigantes de San Francisco (6:40 de la tarde)

4. Rojos de Cincinnati Vs. Rays de Tampa Bay (6:40 de la tarde)

5. Medias Blancas de Chicago Vs. Phillies de Philadelphia (7:10 de la noche)

6. Reales de Kansas City Vs. Rangers de Texas (7:40 de la noche)

7. Cardenales de San Luis Vs. D-Backs de Arizona (7:45 de la noche)

8. Astros de Houston Vs. Azulejos de Toronto (8:10 de noche)

9. Rockies de Colorado Vs. Piratas de Pittsburgh (8:40 de la noche)

10. Atléticos de Oakland Vs. Cachorros de Chicago (9:40 de la noche)

11. Marineros de Seattle Vs. Cerveceros de Milwaukee (9:40 de la noche)

12. Padres de San Diego Vs. Bravos de Atlanta (9:40 de la noche)

13. Dodgers de Los Angeles Vs. Mets de Nueva York (10:10 de la noche)