Dr. Fulgencio Severino: los gobiernos han usado la deuda pública como negocio y no para el desarrollo del país

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – El Dr. Fulgencio Severino calificó como superficial el debate sobre la deuda pública entre el presidente de la República y los principales partidos políticos, quienes se acusan mutuamente de haber endeudado más al país.

“El problema no es quién tomó más préstamos, sino para qué se usaron. Los recursos de la deuda no han impulsado el desarrollo ni la industrialización, sino que han beneficiado al sector financiero y a grupos políticos cercanos al poder”, afirmó.

Según los registros oficiales de la Dirección de Crédito Publico la deuda pública consolidada nunca ha disminuido, ni en términos absolutos ni relativos al Producto Interno Bruto (PIB).

En el año 2000, el endeudamiento era de unos US$4,387 millones, cifra que ascendió a US$10,875 millones durante el gobierno de Hipólito Mejía, US$25,064 millones bajo Leonel Fernández y US$54,469 millones con Danilo Medina. Actualmente alcanza los US$71,525 millones con Luis Abinader, a la misma fuente

En términos relativos al PIB, la deuda pasó del 18% en 2000 al 47% con Mejía, 41% con Fernández, 69% con Medina, y ronda hoy el 57%. Aunque parece haber una reducción, Severino explicó que “esta variación no refleja una gestión más eficiente, sino el efecto del endeudamiento extraordinario durante la pandemia de la COVID-19 y un crecimiento del PIB que no responde a un aumento real de la productividad”

El dirigente político sostuvo que esta política ha generado una “cadena de irresponsabilidad estatal”, donde cada administración asume nuevos préstamos para pagar los anteriores, sin lograr un impacto visible en el desarrollo nacional.

“El endeudamiento público se ha convertido en un negocio multimillonario. Los principales beneficiarios son los bancos nacionales y extranjeros, que reciben cada año cientos de miles de millones de pesos en intereses, junto a los lobistas que cobran comisiones por gestionar esos préstamos”, denunció Severino según los documentos sobre la deuda publica de la Dirección General de Crédito Publico para el 2025 se estarían pagando US$6,147.8 millones, equivalente a 4.78% del producto interno bruto estimado en 128,557.5 millones de dólares. De estos 4729.62 millones de dólares son para el pago de intereses, equivalente a 3.7% del PBI. A estos hay que agregar el 0.5% correspondiente al gasto de deuda del Banco Central

Agregó que el costo de esta irresponsabilidad lo paga la población: “Los impuestos del pueblo se destinan al pago de intereses en lugar de financiar salud, educación o producción nacional. Mientras tanto, los gobernantes discuten quién endeudó más, pero ninguno explica cómo piensa salir del círculo vicioso”.

Severino advirtió también que el aumento de la deuda en moneda extranjera agrava la vulnerabilidad económica del país, “ya que cualquier variación del tipo de cambio encarece los compromisos financieros y limita la capacidad de inversión pública”

Finalmente, llamó a replantear el modelo económico nacional: “La República Dominicana necesita una política fiscal responsable y orientada al desarrollo productivo. La deuda debe ser una herramienta de inversión, no un negocio partidario o financiero. Solo así podremos construir un país más justo y sostenible”, concluyó.