RT

Los operadores de drones rusos realizaron una serie de ataques contra las posiciones ucranianas en diferentes direcciones del frente, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia publicando el video de la ofensiva exitosa.

Según la cartera militar, los drones FPV del grupo de tropas Este del Ejército ruso incendiaron unos vehículos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, socavando de este modo la entrega de municiones a posiciones enemigas en la provincia de Dnepropetrovsk.

Mientras tanto, los operadores de drones del grupo de tropas Norte detectaron un punto de despliegue temporal de las fuerzas del régimen de Kiev y un equipo de mortero en la provincia de Járkov y lo destruyeron, afirmó el Ministerio. Además, vehículos aéreos no tripulados rusos destruyeron equipo ucraniano en la margen derecha del río Dnepr, en la provincia de Jersón.