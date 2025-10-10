Edgar Augusto Féliz Méndez asume Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria

Fuente externa

Santo Domingo. –Mediante el Decreto núm. 597-25, el presidente Luis Abinader Corona, designó a

Edgar Augusto Féliz Méndez, como director de la nueva Dirección de Asistencia Social y

Alimentación Comunitaria, entidad resultante de la fusión de Comedores Económicos del

Estado Dominicano y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

La medida se enmarca en el proceso de reorganización institucional del Gobierno, tras la

promulgación del Decreto 219-25, que dispuso la creación de este nuevo órgano desconcentrado del

Ministerio de la Presidencia, bajo la coordinación funcional del Gabinete de Política Social.

Al ser posesionado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, Edgar Augusto

Féliz Méndez, expresó que a través de la nueva institución se inicia una etapa en la que serán

redoblados los programas de asistencias social, donde se priorizarán los temas de mayor impacto en

la población más vulnerable de la República Dominicana.

Féliz Méndez, señaló que, a través de la nueva institución, se inicia una etapa de fortalecimiento y

expansión de los programas de asistencia social, priorizando las acciones de mayor impacto en la

población más vulnerable de la República Dominicana.

Subrayó que esta nueva fase marcará un antes y un después en la política social del país, superando

los excelentes logros de este gobierno tanto en el Plan Social como por los Comedores Económicos

del Estado, y elevando el compromiso de servir con mayor eficiencia, cercanía y transparencia.

Aseguró que la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, jugará un papel clave en

la construcción de una sociedad más igualitaria, donde el desarrollo y el respeto a los derechos de las

personas en condición de vulnerabilidad sean fundamentales para el crecimiento económico y social

del país.

Agradeció el apoyo del presidente, Luis Abinader Corona, por confiar en él para continuar con los

avances logrados en materia de asistencia social y permitirle seguir haciendo un trabajo significativo

para mejorar las condiciones de vida de los dominicanos que más lo necesitan.

Sobre Edgar Augusto Féliz Méndez

Doctor en derecho con maestrías en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Derecho

Civil/Procesamiento Civil y actualmente cursando el Máster en Administración Pública y Gestión

Municipal de la Universidad de Castilla la Mancha.

Destacado dirigente político, nacido en 1960 en la ciudad de Barahona, con una consolidada

trayectoria de servicio tanto en la administración pública como en el ámbito partidario.

Féliz Méndez, se ha caracterizado por ser un hombre de liderazgo cercano y llano, artífice de gestión

transformadora en los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), institución donde

fue designado como director general por el presidente Luis Abinader Corona desde agosto de 2020

hasta la fecha, desde donde ha impulsado un crecimiento histórico en la producción y distribución de

alimentos.

Bajo su dirección, los comedores pasaron de producción de 16.1 millones de raciones cocidas en

2020 a más de 51.6 millones en 2024, logrando un aumento de 300% en cinco años. Un hito ha sido

la instalación de más de 120 nuevos comedores a nivel nacional, superando ampliamente las cifras de

gestiones anteriores, lo que garantiza un servicio más eficiente y cercano a las comunidades

vulnerables. Además, de ser uno de los mayores impulsadores en la meta país avance hacia el

objetivo de Hambre Cero en la República Dominicana.

En el ámbito político, Féliz Méndez, es actualmente presidente del Partido Revolucionario Moderno

(PRM), en la provincia Barahona, donde ha coordinado con éxito los triunfos electorales del partido

en los últimos procesos. Su capacidad de organización y liderazgo ha sido clave en el fortalecimiento

de la estructura política del PRM en la región Enriquillo.

Su trayectoria lo posiciona como un referente de liderazgo político y gestión pública, comprometido

con el desarrollo del país y en especial de su región.

de Interior y Policía, viceministro del Ministerio de Turismo, subconsultor jurídico del

Banco Central, asesor del Instituto Agrario Dominicano y representante del país ante organismos

internacionales.

En Barahona, su provincia natal, fue procurador fiscal, juez de paz y notario público, además, durante

muchos años ha sido asesor legal para distintas empresas e instituciones.