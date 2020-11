EEUU vive un calvario poselectoral: ¿Dónde está la OEA?

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +371 Nuevos 131,636 Fallecidos: +2 Nuevos 2,274 Recuperados: 109,135 Activos: 20,227

EE.UU. está viviendo un gran calvario poselectoral después de los comicios del 3 de noviembre. Lo curioso es que la OEA no está cumpliendo el rol de siempre.

El país norteamericano ahora tiene dos presidentes, uno que no acepta su fracaso y el otro que no puede iniciar la transición. El candidato perdedor, es decir el mandatario saliente, Donald Trump, canta fraude en las elecciones. Es más, no firma los documentos para el traspaso del poder.

Ante esta coyuntura, ¿cómo reacciona la Organización de Estados Americanos (OEA)? El organismo, simplemente, se ha limitado a elaborar un informe en el que tilda de “calumnias” las alegaciones de Trump. Esto, mientras la OEA estuvo presente solo en 4 de los 50 estados de EE.UU., a decir, Iowa, Michigan, Georgia, Maryland, más el Distrito de Columbia -en Washington-.

Es que en el país norteamericano varios estados no permiten la observación internacional por tener agujeros legales que hacen imposible realizar tal acto.

Aquí no queremos analizar si hubo fraude o no el proceso electoral de EE.UU., solo comparen los informes de la OEA sobre las elecciones de Bolivia en 2019 con los que emitió tras los comicios en EEUU. ¿Acaso la OEA es un árbitro justo?