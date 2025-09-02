El aterrador presagio de Petro en caso de una «agresión violenta» contra Venezuela

RT

Si se produjera una «agresión violenta» contra Venezuela, se replicarían escenarios similares a los que hoy caracterizan Siria e Irak en varios países americanos, vaticinó este lunes el presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela)», advirtió el mandatario en un post publicado este lunes en su perfil de X, como respuesta a otro en el que se aseguraba la inevitabilidad de la implicación colombiana en el caso de un conflicto en Venezuela.

Como parte del sombrío pronóstico, afirmó que, en caso de desatarse un frente bélico en suelo venezolano, «asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los Estados se debilitarán como instrumentos de paz social».

«Por eso en la patria grande de [Simón] Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros», argumentó, al tiempo que consideró que «la región debe coordinar en términos de igualdad, su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión».

«Tenemos la experiencia»

El mensaje de Petro fue comentado en una rueda de prensa por su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien la calificó como una «reflexión muy contundente», y aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al presidente estadounidense, Donald Trump, para combatir coordinadamente el trasiego internacional de drogas.

«Si este mensaje le llega desde el presidente Gustavo Petro, yo le digo al presidente [Donald] Trump: si usted quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente, tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países –como estamos haciendo con Colombia– de Suramérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden», apuntó.