El Club Héctor J. Díaz Otorga Placa de Reconocimiento a Rafael Fiquito Vásquez

Por Ramon Ramirez

Con motivo de la celebración del Día Nacional de los Clubes, se llevó a cabo un acto de reconocimiento a destacados dirigentes de clubes provenientes de diversas partes del país. La ceremonia, celebrada en el Club-Escuela Héctor J. Díaz, ubicado en las cercanías del Puente de la 17 en el Ensanche Espaillat del Distrito Nacional, incluyó un emotivo homenaje con la colocación de una corona de flores en honor a los cinco mártires de la organización, quienes fueron asesinados en 1971 por fuerzas represivas al servicio del gobierno balaguerista.

El presidente del Club Héctor J. Díaz, Eury Presley Nova, tuvo el honor de entregar una placa de reconocimiento al destacado líder social y político, Rafael Fiquito Vásquez. El Sr. Vásquez, presidente de la Fundación FITO, es conocido por su incansable labor en el desarrollo de actividades de salud, educación y formación cultural.

Durante la ceremonia también se reconoció a otros líderes comunitarios con un extenso historial en la lucha por los derechos políticos y democráticos del país.

Fiquito Vásquez expresó: «El Club Héctor J. Díaz lleva consigo uno de los episodios más dolorosos de la historia de nuestra nación, al perder a cinco jóvenes en la flor de su vida, como fueron Radhamés Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana y Geraldo Bautista Gómez, quienes fueron secuestrados y asesinados en 1971.» Además, destacó los valiosos aportes del Club en los ámbitos de la educación primaria, así como en el deporte.

Por su parte, Eury Presley Nova, presidente del Club Héctor J. Díaz, manifestó que era un orgullo para la institución poder reunir, en el marco del Día Nacional de los Clubes, a hombres y mujeres que entregaron lo mejor de su juventud en el Movimiento Clubil, en beneficio de la cultura popular y de cientos de miles de jóvenes.

Al recibir la placa de reconocimiento, Rafael Fiquito Vásquez resaltó el trabajo del Club Héctor J. Díaz y comentó: «La labor de esta institución es un testimonio desinteresado del esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el trabajo social comunitario en beneficio de su gente. Auguro grandes éxitos al Club Héctor J. Díaz bajo la dirección de su presidente, Eury Presley Nova.»