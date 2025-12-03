El Foro Feminista Magaly Pineda exige justicia por muerte de Anne-Mircie Joseph

Por Tony Pichardo

Santo Domingo.- El Foro Feminista Magaly Pineda apoya el reclamo de justicia y respuestas de la señora Lovelie Joseph Raphael, madre de Stephora Anne-Mircie Joseph, la niña de 11 años que murió ahogada el pasado 14 de noviembre. Stephora murió durante un paseo de su colegio, el Instituto Leonardo Da Vinci, en Santiago, bajo circunstancias que, a más de dos semanas del hecho, aún no se han esclarecido.

La organización de mujeres expresó sus condolencias a Lovelie Joseph Raphael. “Como feministas, acompañamos con profundo respeto el dolor de la madre y a la familia de Stephora. Pero no lo hacemos desde el silencio, sino desde la indignación y la exigencia de justicia”, se enfatiza en el comunicado. En el mismo también se exige una diligente actuación del Ministerio Público y del colegio para que la familia de la niña pueda tener respuestas y justicia tan pronto como sea posible.

Las integrantes del Foro Feministas explicaron que lo sucedido no puede ser tratado como un hecho sin importancia y agregaron que en Santiago ya se han pronunciado voces que conducen a la sospecha de que se trata de un crimen de odio motivado por la condición de persona negra y la nacionalidad de Stephora, quien fue víctima de acoso en el colegio precisamente por su color de piel, su apariencia y por su nacionalidad, de acuerdo con informaciones publicadas en la prensa.

“Por todo Santiago se escuchan los rumores de que la violencia racial y acoso que sufría Stephora culminó el 14 de noviembre con otros tres estudiantes causando su muerte en la piscina de la Hacienda Los Caballos. Se dice que estos tres estudiantes son hijos de familias poderosas de Santiago y que a eso se debe el silencio institucional de la fiscalía de Santiago y el Instituto Leonardo Da Vinci. Si se llega a comprobar que de hecho hubo menores de edad involucrados en la muerte de Stephora, éstos y sus familiares deben enfrentar las consecuencias de sus actos ante la sociedad y la ley. De lo contrario, tendremos tres adultos racistas, criminales y violentos en nuestra sociedad”, se indica en el comunicado.

Las feministas reflexionaron en que nadie nace odiando y siendo violento. “El odio y la violencia se aprenden desde la casa hasta el Estado. Este caso es también el desenlace de elevar el antihaitianismo a política de Estado y avivar en nuestra gente el odio hacia Haití. La extrema lentitud y falta de transparencia en la investigación y el proceso de este caso, además del total abandono de la madre por parte del Instituto Leonardo Da Vinci y la fiscalía de Santiago, revelan el racismo y antihaitianismo de nuestras instituciones. Precisamente por casos como este es que nuestro país ha sido objeto de críticas por organizaciones como Amnistía Internacional”.

El Foro Feminista también alertó sobre la posibilidad de que se use la influencia de personas con poder político y económico para que no se haga justicia. Reiteraron que exigen que el Estado cumpla con las normas y leyes pertinentes al caso sin distinciones de clase, raza, género, edad o nacionalidad. “¡Exigimos respuestas y justicia! ¡Cero impunidad para los responsables!” enfatizaron las feministas.