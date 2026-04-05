El INEFI auspició el evento, que cerró con la presencia del director de la Policía Nacional

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SANTO DOMINGO, R.D. – Con la celebración del Festival Deportivo Comunitario Semana Santa 2026, la comunidad de Gualey vivió cuatro días de intensas actividades organizadas por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), bajo la dirección ejecutiva de Alberto Rodríguez Mella, entidad que fungió como patrocinador principal.

Desde juegos de dominó para adultos hasta emocionantes competencias de boxeo, baloncesto, vitilla y fútbol callejero, llenaron de vida y entusiasmo la barriada de Gualey durante el fin de semana.

“Hemos logrado que este evento sea un éxito. Era nuestro objetivo principal”, expresó Francis Valdez, líder comunitario y creador del festival.

Club Los Mina y Trenes avanzan a la serie final del TBS Santo Domingo 2026 Para el director de la Policía Nacional, el general Andrés Cruz Cruz, la realización de este tipo de iniciativas es fundamental, al considerarlas una herramienta clave para la prevención de la violencia en los barrios del país.

“Estoy sorprendido con estas actividades comunitarias que realiza el INEFI. Tenía años sin ver a Alberto (Rodríguez Mella) y, desde que lo vi aquí en Gualey, lo felicité. Vamos a seguir acompañando este tipo de eventos”, manifestó Cruz Cruz.

El evento contó con la participación de más de 400 niños, jóvenes y adultos provenientes de todas las comunidades de la circunscripción tres del Distrito Nacional, conocida anteriormente como “la parte alta de la ciudad”.