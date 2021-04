El nuevo coronavirus “invade” la residencia de los esposos Raquel Cruz y Jacobo Colón

Llegábamos a la casa, zapatos en una esquina y directos al baño, nadie podía acercarsenos en ese proceso, un frasco de alcohol en la guagua y mascarillas todo el tiempo.

Sin embargo Raquel dio positivo, mi niña de 9 años también, mi suegra por igual y yo amanecí que no huelo nada.

Siempre he llamado a cuidarnos del Covid 19, pero ahora no sé que exhortación debo dar.

¡Tomábamos todas las precauciones! Cero fiestas, cero reuniones, cero bebidas, etc, etc, etc.

Pero nada, espero salir con bien de esta y seguir hacia delante”.