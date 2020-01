“El Penco” y sus estrategas “están burlaos”

Por Robert Vargas

En lenguaje sencillo y de barrio, puede se puede decir que los estrategas de comunicación de la campaña de Gonzalo Castillo, El Penco, “están burlaos”.

Sacan ventaja a cada situación, hecho o circunstancia que la oposición le lanza a la cara por todos los medios para “disminuirlo” y pretender derrotarlo moralmente antes del día de las elecciones de mayo.

De hecho, la oposición usa de manera abundante las redes sociales para lanzar toda su artillería contra Castillo, a quien presentan como “torpe”, “estúpido”, “ignorante” y “carente de inteligencia”.

Usan exactamente el mismo recurso que ellos mismos, y los peledeístas en su momento, usaron contra el ex presidente Hipólito Mejía, de quien recuerdan las “hipolitadas” y ahora mencionan las “gonzaladas” ante situaciones u ocurrencias de uno y otro político.

En el principal partido de oposición, el PRM, muchos de sus dirigentes y militantes se burlan de las presuntas carencias neuronales de Mejía y, desde allí, están utilizando el mismo recurso contra Gonzalo.

Solo que este no está solo, sino que se hace acompañar de un grupo de expertos en comunicación que se enfocan en convertir presuntos fracasos en pretendidas victorias aprovechando las evidentes limitaciones creativas de la oposición, que prefiere delegar en periodistas intrépido lo que a ellos le corresponde hacer, por ser opositores, y no lo hacen porque no parece que tengan muchas luces o porque son extremadamente conservadores.

Hace algunas semanas el presidente de la República Danilo Medina se refirió a Castillo como un “penco de candidato”, tomando el concepto “penco” tal como lo entienden en muchas comunidades rurales: algo grande, grandioso, fuerte, duro de vencer.

La oposición, se fue por la interpretación obtenida de los diccionarios en las que se refieren al”penco” como con burro o caballo haragán, enfermo, etc.

Los opositores le dieron “penco” al país entero “hasta con el cubo del agua”.

¿Qué hicieron los estrategas de Gonzalo Castillo?

Simple, se montaron en la ola y asumieron el concepto “penco” con orgullo y decidieron promoverlo abiertamente como “El Penco”.

Así, en programas de televisión, en las redes, en los actos multitudinarios oficialistas se refieren sin rubor a Gonzalo Castillo como “El Penco”.

De hecho, Gonzalo Castillo se presenta él mismo como, “su candidato presidencial, El Penco”.

Así, la oposición le ha regalado una propaganda inmensa y hoy no existe en el país una sola persona que no sepa quién es “El Penco”.

Que voten por él es otra cosa. Pero lo dieron a conocer.

Más adelante han pretendido “ridiculizarlo” colocándole unos “rolos” en la cabeza y pintándole los labios como si él fuera una mujer.

Esta vez, a la oposición también parece que las cosas no le han ido muy bien puesto que los estrategas de “El Penco” asumieron la imagen de mujeres con rolos y ahora, a todas las actividades que va el candidato presidencial oficialista va un grupo de mujeres de cabellera larga con rolos sobre la cabeza.

Hoy vi en el club Franboyán a algunas mujeres de Los Mina que se detuvieron en un colmado a comprar rolos para colocarselos con pinchos y entrar así al escenario donde realizarían una “juntadera”.

Quienes se burlan de “El Penco” por que él dice que les pasará “el rolo” a la oposición, no entendieron que la mayoría de las mujeres dominicanas, cuando van al salón de belleza usan rolos para ponerse más bellas.

Hoy vi a mujeres reivindicando su derecho a usar rolos, y escuché a una lamentarse porque su corte de pelo no le permitía ponerse esos objetos.

Quizás sea el momento de que la oposición busque estrategas más creativos porque, los que tiene no parece que estén en condiciones de competir con los que están al servicio de “El Penco”.

A lo mejor, más seguidoras de El Penco irán el domingo a la caravana que este encabezará con la cabeza llena de rolos.

Todo es posible, gracias a la oposición.