Santo Domingo.- La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), en la persona de su presidente el alcalde Nelson Núñez, expresó su reconocimiento al presidente Luis Abinader por las observaciones realizadas al proyecto de modificación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y pidió al Senado acoger esas enmiendas.

Con las observaciones planteadas, el Presidente destacó su compromiso con el fortalecimiento de la autonomía municipal, la sostenibilidad ambiental y la gestión responsable de los residuos en el país.

Fedomu, en un comunicado a la prensa, valoró de manera positiva la postura del primer mandatario, al reconocer el rol protagónico de los gobiernos locales en la gestión integral de los residuos sólidos, un ámbito directamente vinculado a las competencias municipales consagradas en la Constitución y en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

La entidad municipalista calificó como una decisión muy correcta del presidente Abinader la posición asumida frente al uso del plástico y el foam, materiales que constituyen dos de las principales amenazas al medio ambiente sano.

También, la Federación valoró positivamente que las observaciones mantengan el principio de distribución territorial racional de las plantas de valorización y los rellenos sanitarios, y que se promueva una visión regional integrada, evitando la sobre concentración de infraestructuras y fortaleciendo la planificación municipal.

Asimismo, Fedomu resaltó que, aunque la ley continúa presentando limitaciones en materia de suficiencia financiera para los gobiernos locales, especialmente en lo relativo al pago del costo de recolección, transporte y disposición final de los residuos, las observaciones del Presidente constituyen un paso firme hacia una mayor articulación institucional y un modelo de gestión integral de residuos sólidos más sostenible y descentralizado.

Fedomu reiteró su disposición de seguir trabajando de la mano con el Gobierno central, el Ministerio de Medio Ambiente, el Fideicomiso y los distintos actores del sistema de residuos, para garantizar una implementación efectiva de la Ley 225-20, siempre desde el reconocimiento del rol vital que juegan los municipios en la gestión ambiental del territorio.