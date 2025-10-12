Elecciones en Haití: ¿Pa’cuándo y cómo?

Por Juan López

Los EE.UU., algunos de los miembros del Consejo Presidencial de Transición y el Coordinador del Consejo Electoral Provisional de Haití están planteando la realización de elecciones generales en Haití, en febrero del próximo año 2026. ¡Utopía total!

Esas absurdas presiones y despropósitos deseos chocan frontalmente con la cruda realidad haitiana, la cual se caracteriza por: a) Padecer la más profunda crisis económica, social, política e histórica en las últimas tres décadas.

b) Ausencia de instituciones con credibilidad y capacidad para organizar unas elecciones libres, democráticas, equitativas y creíbles.

c) Haití es una sociedad en total zozobra, cuyo territorio es controlado en más del 80 % por varias pandillas armadas mediante el terror, la extorsión, asesinatos, violaciones, saqueos y narcotráficos.

d) Ausencia de organizaciones políticas y de la sociedad civil en condiciones de integrarse, en orden y pacíficamente, al conjunto de actividades que demanda un proceso electoral democrático.

Por lo tanto, antes de proponerse realizar elecciones en Haití, es imperativo analizar con objetividad y precisión la situación actual por la que atraviesa Haití y tratar de identificar las principales causas por las que fracasaron diferentes intervenciones militares y misiones políticas (más de 9 desde 1915) patrocinadas por la comunidad internacional (ONU, OEA, EE.UU. CARICOM, Unión Europea).

De esos lamentables fracasos, tratando de poner a funcionar la paz social, el desarrollo económico, la gobernabilidad e institucionalidad democráticas en Haití, como botón, estos tres casos:

1.- Intervención militar y política de EE.UU. tratando de ayudar al gobierno del presidente Jean Bertrand Arístides, víctima de sus “súper egos personales e incapacidad política” y de dos golpes de Estado.

2.- Presencia por más de 13 años (abril 2004-octubre 2017) de la ONU a través de la MINUSTAH que terminó y dejó en peores condiciones la institucionalidad y gobernabilidad haitianas.

3.- Ahora, desde el 25 de junio de 2024, la fallida intervención militar internacional que “lideran policías kenianos”; que ha sido incapaz de cumplir sus principales objetivos: “el desarme de las bandas y la pacificación de Haití”. Último y rotundo fracaso de la comunidad internacional con relación a las históricas y complejas crisis que agobian al pueblo haitiano, ¡el más pobre en todo el continente americano y hemisferio occidental!

Ante esa secuela de fracasos políticos y militares, nos preguntamos ¿elecciones pa’cuándo y cómo en Haití? Por eso, hablar de realizar elecciones en el 2026 en Haití es una verdadera utopía, porque lo que procede, sin más dilaciones es la implementación de las siguientes acciones:

1.- Poner en ejecución la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y enviar, a la mayor brevedad posible, la fuerza militar anti-pandillas para que proceda, a cualquier costo, con el desarme total y control de las bandas delincuenciales y a imponer la paz social y política que, urgentemente, necesita y merece el pueblo haitiano.

2.- Designar una comisión de funcionarios y técnicos que, en representación de la ONU, administre el Estado haitiano durante 4 o 5 años consecutivos.

3.- Que la comunidad internacional (EE.UU., Unión Europea, CARICOM, FMI, BID y BM) realicen significativos aportes económicos para levantar el sistema productivo y las actividades económicas de Haití.

4.- Luego de comprobado el desarmen, la pacificación, el restablecimiento del orden social, institucional y económico y la verificación de que se han creado condiciones objetivas y reales, entonces, y solo entonces, proceder a montar un proceso electoral democrático, libre y equitativo para que el pueblo haitiano escoja sus nuevos gobernantes.

El pueblo haitiano necesita esa nueva oportunidad. Los países de la región requieren que Haití sea una nación que permitan a sus ciudadanos vivir en su país, y la R. Dominicana, tal cual lo manifestaron en históricas cartas el presidente Luis Abinader y los ex presidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, en legítima representación del pueblo dominicano. ¡Nos urge la pronta solución de la crisis haitiana porque no podemos seguir soportándola ni resolverla!