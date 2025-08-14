Fuente Externa

Como parte de la celebración de su 49 aniversario, el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) abrirá sus puertas al público con entrada gratuita el próximo domingo 17 de agosto, invitando a toda la ciudadanía a disfrutar de un día especial en contacto con la naturaleza.

El director general del JBN, Pedro Suárez, hizo un llamado a la población a aprovechar esta ocasión para reconectar con el medio ambiente, resaltando la importancia de espacios como el Jardín Botánico Nacional para la educación ambiental, la recreación y la salud integral de las personas.

“Queremos que las familias se acerquen, disfruten de nuestros senderos, pabellones y la riqueza de la flora nacional que aquí se conserva. Este aniversario es una celebración de la vida, la biodiversidad y nuestro compromiso con la conservación”, expresó Suárez.

Durante esta jornada especial no estará disponible el servicio de trenes para fomentar la caminata, el contacto con la naturaleza y un recorrido más ecológico y consciente, incentivando a las familias a explorar el entorno y disfrutar de actividades como los picnics, respetando siempre el entorno.

Se recuerda que el horario de la institución es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y no están permitidos el ingreso de animales domésticos, pelotas, bicicletas, patinetas, radios, patines, armas e instrumentos de cacería, así como bebidas alcohólicas. Se recomienda llevar ropa cómoda, agua, y el deseo de disfrutar una jornada diferente, rodeados de la belleza y tranquilidad que ofrece este emblemático espacio verde de la ciudad.

El Jardín Botánico Nacional, fundado en 1976, es un importante espacio de protección de la Flora Nacional, con más de 2 millones de m² dedicados la investigación, conservación, educación ambiental y la recreación.

Actividades conmemorativas del 49 aniversario del JBN

15 de agosto: Misa de Acción de Gracias. (El Jardín estará cerrado al público todo el día).

17 de agosto: Entrada gratuita para todo el público.

22 de agosto: Jornada de limpieza interna con la participación del personal del JBN. (El Jardín estará cerrado al público todo el día).

26 de agosto: Acto de reconocimiento póstumo al arquitecto Benjamín Paiewonsky, figura clave en la historia del Jardín.

28 de agosto: Publicación del Volumen 22 de la Revista Científica Moscosoa, órgano difusor del JBN.