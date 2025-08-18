Erin sigue dando vueltas en el Atlántico, mientras otra onda se mueve hacia el Caribe

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó esta mañana que el poderoso huracán Erin continúa desplazándose por aguas abiertas del Atlántico, a poco más de 100 millas al noreste de la isla Grand Turk, sin representar una amenaza directa para República Dominicana por el momento.

En su “Perspectiva del clima tropical” de las 8:00 a.m. de hoy lunes, la agencia norteamericana también indicó que una onda tropical localizada en el Atlántico oriental está generando lluvias y tronadas desorganizadas. Aunque la actividad es limitada, las condiciones ambientales podrían volverse más favorables en los próximos días, con posibilidades de que el sistema se convierta en depresión tropical a finales de semana.

La onda tropical se mueve hacia el oeste y oeste-noroeste a una velocidad de alrededor de 20 millas por hora, y podría acercarse a las Islas de Sotavento cerca del fin de semana.

Las probabilidades de desarrollo ciclónico para este sistema son:

Durante las próximas 48 horas: bajas, cerca de 0%

Durante los próximos 7 días: moderadas, alrededor de 50%

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a la evolución de ambos sistemas, especialmente a medida que la onda tropical se desplace hacia el Caribe central.