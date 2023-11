Escritora cristiana Elisabeth Solano lanza libro: «El divorcio no me descalificó, me reposicionó»

Fuente Externa

Santo Domingo, R.D. La escritora cristiana Elisabeth Solano, emprendedora dominicana residente en Alemania, lanzó su libro «El divorcio no me descalificó, me reposicionó, después de vivir con un narcisista «cristiano», con el objetivo de servir de guia a todas las personas que han experimentado tal situación.

«Después de 10 años de haber vivido tan amarga experiencia, Dios me dio luz verde para dar este testimonio y ayudar a levantar a aquellas personas que, lamentablemente, han tenido que vivir un divorcio, haciéndoles entender que el mismo no es un descalificativo, sino que el Creador aún quiere obrar en y a través de sus vidas», explicó Solano.

En ese mismo tenor, la joven autora externó que su propuesta literaria busca abrir los ojos de los cristianos, para no dejarse engañar por las apariencias.

«También incita a los pastores a ser más que eso. A convertirse, más bien, en padres espirituales y a tomar los conflictos intrafamiliares muy en serio», informó.

De igual manera «El divorcio no me descalificó, me reposicionó», representa a toda madre soltera que fue abandonada y maltratada, dándole esperanzas de que no están solas y que Dios, no ha terminado con ellas», detalló la autora.

«Asimismo, -continúa explicando Solano- está dirigido a toda persona que haya sido maltratada, de algún modo, a la comunidad cristiana en general, comunidad secular y líderes».

Por igual, «El divorcio no me descalificó, me reposicionó», que puede ser adquirido en Amazon.com, contiene variados y edificadores temas.

«Qué dice la Biblia del divorcio?, ¿Quién fui antes?, Cuando me perdí, Un salvavidas desinflado, Tocando fondo, Luz al final del túnel, Un diálogo con Dios y Me reposicioné, son los temas que contiene el libro y que estamos seguros de que serán de mucha ayuda para los lectores», afirmó Solano.

La joven escritora tiene como planes futuros «continuar edificando vidas con mis próximos libros, seguir expandiendo el ministerio pastoral fundando más Iglesias, además de llevar la palabra de Dios y conferencias a las naciones», adelantó.

Los interesados en obtener más información sobre Solano y su libro pueden hacerlo a través de sus redes: TikTok: ElisabethSolano2021; Instagram: ElisabethSolanoOficial; Facebook: Elisabeth Solano y YouTube: Elisabeth Solano.