Por Tyrone Dotel

Santo Domingo, R.D. La Escuela Gaviotas Ysabella y la Agencia Néfer Models Management, dirigidas por la reconocida actriz y caza talentos Nileny Dippton, anunció la realización, el sábado 21 de febrero, de un taller de Acting Master Class y pasarela de interpretación, en las instalaciones de la reputada instalación educativa.

“Nuestro objetivo principal es profundizar en técnicas específicas de interpretación, expresión corporal, voz, empatía escénica y manejo de personajes, ofreciendo una experiencia de aprendizaje intensiva y directa”, explicó Nileny, con respecto al taller de actuación.

En ese mismo tenor, la destacada actriz informó que dicha clase se diferencia de un taller tradicional por su “enfoque en la excelencia técnica y el desarrollo del talento artístico, combinando teoría, práctica y reflexión crítica”.

Pasarela de interpretación

Con respecto a la pasarela de interpretación, Dippton explicó que, en el mundo de la moda y el espectáculo, una pasarela de interpretación es el espacio donde modelos o artistas desfilan ante el público, mostrando colecciones de ropa, actuaciones o performances.

“Este tipo de pasarela sirve como escenario para transmitir mensajes visuales, emocionales y conceptuales, donde el cuerpo y la actitud del intérprete son claves para comunicar la intención del diseñador o director”, afirmó la también destacada modelo y formadora de numerosas top models nacionales e internacionales.

De igual manera, Dippton explicó que, en dicho taller, la pasarela se convierte “en un espacio de entrenamiento donde los participantes practican el manejo del cuerpo, la expresión facial y la presencia escénica”.

En ese mismo orden, Dippton explicó que como creadores de estrellas, Dippton Master Class es un proyecto que va enfocado a personas de escasos recursos económicos.

“Impartiremos un taller cada mes para personas talentosas, con deseos de progresar y desarrollarse en el mundo del arte y la moda. Así que les invitamos a integrarse al grupo de teatro Talassa y la agencia Néfer”, precisó.

Los interesados en participar en esta experiencia artística de alto nivel, que se realizará de 9:00 A.M. A 1:00 P.M. pueden escribir al correo [email protected], o acceder a los instagrams @nefermodelsmanagement y @Nilenydippton. Por igual, llamar al teléfono 809-605-9999.

Trayectoria Nileny Dippton

Nileny Dippton es una destacada actriz, modelo y empresaria dominicana, con más de dos décadas de trayectoria artística. Ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su compromiso con la excelencia en el arte y su labor social.

Entre sus numerosos logros artísticos, se encuentra su premio Actriz de Teatro, en los Premios Soberano 2024, por su actuación en “Isla de Sangre”, obra que celebra la influencia ancestral de las mujeres taínas. También protagonizó “El último personaje de Cecilia B”, que recibió tres nominaciones a los Premios Soberano y participó en “La casa de Bernarda Alba”, obteniendo excelentes críticas.

En la actualidad está nominada como Actriz de Teatro en los Premios Soberano 2026, por su obra “Anaka-O-Na, alba y ocaso”.

Asimismo, es fundadora y productora del Teatro Talassa, ubicado en los espacios Crismar RD, frente al mar Caribe, un espacio dedicado a promover las artes escénicas y la cultura.

Con respecto a su labor social, fue creadora de la Escuela Gaviotas Ysabella, institución gratuita que ofrece educación integral a jóvenes de escasos recursos y dirigió, junto al arquitecto Cristhian Martínez (fundador), la revista Ysabella.

Reconocimientos a su versatilidad

Entre sus numerosos reconocimientos, ganó el Premio Nacional de la Juventud en el año 2011, en la categoría de Desarrollo Cultural. Este reconocimiento destacó su aporte significativo al mundo del modelaje y la cultura en República Dominicana.

También fue honrada por la Asociación de Profesionales de Cabrera (APRODECA), por su impacto profesional y su papel como ejemplo para la juventud.

También forma parte de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), desde hace más de 20 años, participando en casi todas las obras de la Compañía. Por igual, ha trabajado con directores nacionales de renombre, destacando en obras teatrales, musicales, televisión y cine.

Entre las carreras realizadas por Dippton se encuentran la de Relaciones Internacionales, Mercadeo, Administración de Empresas, Aviación Comercial y Arte Dramático, contando con una dilatada y reconocida preparación técnica.