Esto es lo que piensa Sheinbaum tras la humillación de Miss México en Miss Universo

RT

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles su «reconocimiento» a Fátima Bosch, representante mexicana en el concurso de Miss Universo, luego de haber sido humillada públicamente por el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, organizador del evento y presidente del Miss Grand International.

«Ella vivió esta agresión y muy dignamente dice ‘no estoy de acuerdo’. Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz», dijo Sheinbaum en conferencia de prensa. «Fíjense la frase: ‘calladita te ves más bonita’. […] Las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos. Porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos», agregó.

Momento incómodo

El episodio, registrado en video y viralizado en redes sociales, ocurrió durante una cena previa al certamen cuando Itsaragrisil reprendió a Bosch por supuestamente negarse a participar en ciertas actividades promocionales.

«Me llamó tonta»: Mexicana se defiende de los abusos en el Miss Universo y el escándalo implosiona el certamen

«Me llamó tonta»: Mexicana se defiende de los abusos en el Miss Universo y el escándalo implosiona el certamen

Ante los reclamos, la mexicana se levantó de su asiento para defenderse, pero el empresario intentó acallarla con un micrófono. «No te he dado la palabra, por favor, sé educada, yo sigo hablando (…) ¿Por qué te levantas para hablar conmigo?», expresa Nawat. En medio de la tensión, Bosch le respondió: «Porque tengo voz. No me respetas como mujer. Estoy aquí representando a un país», momento tras el cual el organizador pidió a seguridad que la retiraran del lugar.

El incidente desató una ola de críticas hacia la organización de Miss Universo. La propia Bosch declaró más tarde que el empresario la había llamado «tonta». «Nadie puede callar nuestra voz», afirmó.

La organización Miss México repudió los hechos y calificó el comportamiento del empresario como «inaceptable». Ante la presión, Itsaragrisil ofreció una disculpa pública en sus redes sociales, aunque sin mencionar directamente a Bosch.