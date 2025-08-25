Expectativas ante el nuevo año escolar

Por Juan López

El Ministerio de Educación de la R. Dominicana (MINERD) inició las clases del nuevo año escolar 2025-2026, este lunes 25 de agosto, para la educación preuniversitaria (pre-primaria, primaria y secundaria) tanto en los sectores públicos como privados.

Entre los sectores de la comunidad educativa se han creado importantes expectativas, en atención a los diferentes problemas que afectaron los resultados cuantitativos y cualitativos del recién pasado año escolar y los augurios positivos que necesita y merece el pueblo dominicano de la educación.

Esto así, porque, hasta el más humilde de los dominicanos, tiene consciencia del rol protagónico de una buena educación en los positivos cambios socio-económicos, culturales y realizaciones personales, familiares y, por vía de consecuencia, en el progreso espiritual y material de la sociedad, consagrado como un derecho fundamental en nuestra Constitución.

Las expectativas ante este nuevo año escolar se circunscriben, fundamentalmente, en corregir y mejorar los errores, limitaciones y retrocesos que, en este último lustro, afectaron la educación que merecen los niños, niñas y adolescentes de las presentes y futuras generaciones. Veamos algunas situaciones que urgen superación en este nuevo año escolar:

1.- Planificar y gestionar con eficiencia, transparencia, objetividad y sin dilapidación los cuantiosos recursos que, mediante el 4 % del PIB, el pueblo entrega al MINERD.

2.- Construir nuevas aulas para evitar el retroceso con la desaparición de las tandas extendidas en los centros educativos públicos en los niveles primarios y secundarios. A esos propósitos es imprescindible aumentar los docentes y equipamientos tecnológicos necesarios para aprovechar y cualificar el contenido y tiempo en las tandas extendidas.

3.- Implementar oportunos y adecuados mantenimientos de las estructuras para garantizar las vidas de alumnos y maestros al proveer los centros educativos de los indispensables servicios sanitarios, agua, electricidad, limpieza, equipos y materiales didácticos.

4.- Las autoridades del MINERD y los dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tienen el deber de suscribir y respetar un pacto para que los problemas que se presenten en un determinado distrito o centro educativo se resuelva mediante el diálogo y la concertación; así evitar la pérdida de las horas-clases que tanto daños producen al ambiente y calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

5.- Que los útiles escolares, uniformes y alimentación que debe suministrar el MINERD (a través de INABIE) lleguen a tiempo, en cantidad y calidad suficientes a los centros educativos.

6.- No obstante el crecimiento de la población en edad escolar; para este año se redujo la matrícula de estudiantes en educación preuniversitaria: de más de 3 millones en el período 2021-22, ahora disminuyó a 2,664,028 estudiantes para este 2025-26 en los sectores públicos y privados.

7.- Implementar adecuadas gerencias administrativas y métodos didácticos para detener el incremento de la deserción escolar que, en el pasado año escolar se estima en un incremento de 6.6 % la deserción de niños, niñas y adolescentes.

8.- Al margen de las simpatías partidarias, realizar concursos y evaluaciones para las designaciones de los maestros, personal técnico y administrativo que se necesitan en varios centros educativos.

Si las autoridades del MINERD y dirigentes de la ADP cumplen con sus deberes y roles educativos, priorizando las acciones para superar y mejorar los resultados cuantitativos y cualitativos de nuestras educación, daremos un significativo paso de avance en la materialización de un proceso que permitirá el establecimiento de una educación integral, equitativa, inclusiva, cívica e identificadas con los valores, sanas tradiciones y sentimientos patrióticos.

Con esos aportes la educación dominicana avanzará hacia la procura de justicia social, modernización y progreso. Así serán satisfechas las expectativas ante este nuevo año escolar. ¡El pueblo se lo merece!

24 de agosto de 2025.