Por Omar Liriano

Azua.- El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, juramentó en esa organización al expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio de Padre Las Casas, el exdiputado Ramón Santana, junto a decenas de dirigentes y líderes comunitarios de la provincia de Azua.

Durante el acto en Azua, Fernández proclamó que la incorporación masiva de antiguos miembros del PRM y del PLD marca el inicio del fortalecimiento electoral con miras al 2028:

“El triunfo electoral del 2028 empezó a consolidarse hoy en Azua. El entusiasmo que hay aquí es sencillamente desbordante”, afirmó ante una multitud que ovacionó su discurso.

Leonel también aseguró que este respaldo ciudadano representa “una reanudación de la esperanza”, al considerar que, aunque el país atraviesa una etapa difícil, es posible “restituir el progreso y la prosperidad en la República Dominicana” de la mano de la Fuerza del Pueblo.

El expresidente del PRM en Padre Las Casas expresó que su ingreso a la Fuerza del Pueblo obedece a que el país está atravesando por momentos difíciles y, usando una metáfora del béisbol, señaló: “Cuando en un juego se complican las cosas, el mánager sube a su mejor pitcher, y hoy ese es Leonel Fernández, el que puede arreglar la situación nacional”.

Junto a Santana, fueron juramentados decenas de dirigentes y exmiembros provenientes de diferentes organizaciones políticas. Entre ellos, antiguos militantes del PRM y del PLD, además de líderes comunitarios que ahora apuestan por el proyecto político liderado por Leonel Fernández.

Entre los nuevos juramentados se destacan el exalcalde de Las Lagunas, Diomedes Suero; la actual regidora de Azua, Alexandra Méndez Méndez; la excandidata a vicealcaldesa de Las Lagunas, Altagracia Vicente Suero; José Manuel Galván Suero; Alejandra Josefina Galván; Miguel Carme Méndez Vicente; Reinaldo Andrés de los Santos; Yomaris Méndez Méndez; Danna Furcal; Luis Galván Furcal; Yokasty Galván Vicente; Paulino Furcal; Raúl Furcal y Raulina Furcal.

Además, se juramentaron en la FP: Deysis Brioso; Yoalviny Galván Vicente; Deury Galván Vicente; Cristóbal Furcal Delgado; Wilson García Argamante; Jaime David Luciano Vicente; Cristino Presinal Ramírez; Yoqueli Faña Lagares; Marco García de los Santos; Barlo García de los Santos; Meraldo Pinales de los Santos; Merced Antonio Ferrera Santos y Eduardo de los Santos Vargas.