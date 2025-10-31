Fallece Ramalys Vásquez Morel, hija del dirigente del PRM y reconocido doctor Vásquez Gracia

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo Este.– La familia del reconocido médico y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio, doctor Vásquez Gracia, atraviesa por la infausta e irreparable pérdida de su hija Ramalys Vásquez Morel, una joven llena de vida y muy querida por todos los que la conocieron.

Sus restos serán expuestos este viernes desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche en la Funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga. La misa de cuerpo presente se celebrará mañana sábado de 8:00 a 10:00 de la mañana, y el sepelio se realizará a las 10:00 a.m.

Esta triste partida ha causado gran dolor y consternación entre familiares, amigos y compañeros del PRM.

Paz a su alma.

En Ciudad Oriental expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia Vásquez Morel.