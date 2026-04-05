Por Jose Caceres

Santo Domingo. – El dirigente político de la Fuerza del Pueblo y exministro de Deportes, Felipe “Jay” Payano, envió este domingo una felicitación a todos los periodistas dominicanos, tanto en el país como en la diáspora, al conmemorarse el Día Nacional del Periodista.

Payano, también miembro de la Dirección Política de la organización, destacó la labor “inquebrantable” que realizan los profesionales de la comunicación en favor del país y del sistema democrático.

Recordó que en 2008, durante la gestión del entonces presidente Leonel Fernández, se realizó la remodelación del local de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, bajo la presidencia de Ramón Cuello. En ese período, señaló, se otorgaron pensiones vitalicias a decenas de periodistas con destacadas trayectorias.

“Este domingo el periodismo de toda la República Dominicana está de fiesta. Un fuerte abrazo a todos los periodistas de las diversas ramas de la comunicación social por la labor que realizan cada día en favor de la patria”, expresó.

El exministro extendió su reconocimiento a los periodistas deportivos y a los miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos, actualmente presidida por Américo Celado, destacando los vínculos que mantiene con ese gremio desde su etapa como atleta de baloncesto y miembro de la selección nacional.

Asimismo, afirmó que siempre hay razones para aspirar a un mejor futuro para el país y para la clase periodística dominicana, al tiempo que aseguró que durante los gobiernos de Leonel Fernández se lograron importantes conquistas para el sector.

Payano indicó que el expresidente Leonel Fernández se une a la celebración, reconociendo la labor de los periodistas tanto en territorio nacional como en el exterior, la cual calificó como un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

Finalmente, resaltó que el trabajo diario de los periodistas —desde las salas de redacción hasta la cobertura en el terreno— constituye una tarea encomiable, marcada por constantes retos y el compromiso con la verdad y el buen ejercicio del periodismo.