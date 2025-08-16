Fuente Externa

El periodista Manuel Féliz Rubio expresó su más profundo agradecimiento a los miembros y compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) por el respaldo recibido en el reciente proceso electoral, el cual calificó como un ejercicio democrático ejemplar, caracterizado por la transparencia, el respeto y la camaradería.

Rubio destacó la masiva participación en unas elecciones limpias, que constituyen un referente de unidad y fortalecimiento institucional dentro del gremio.

En sus palabras, valoró especialmente la confianza depositada en él por los colegas que le brindaron su voto, reiterando su compromiso de seguir trabajando en favor de los trabajadores de la prensa.

Asimismo, reconoció el triunfo de la Plancha Número 1, encabezada a nivel nacional por Manuel Ureña, y en el Distrito por Mario Lara, a quienes felicitó públicamente por el liderazgo demostrado y por el empeño en mantener la unidad y el crecimiento del sindicato.

“En el poco tiempo que he compartido dentro de este proceso, he podido apreciar el espíritu de hermandad y compromiso de mis compañeros»

Además, destacó el respaldo que recibió del gremio durante el proceso:

«Agradezco profundamente el respaldo recibido y la oportunidad de seguir aportando desde nuestro espacio al fortalecimiento del SNTP», expresó Feliz Rubio.

Finalmente, reiteró que este proceso electoral deja como legado un gremio más sólido, con mayor integración y con la mirada puesta en el futuro, siempre en defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores de la prensa.