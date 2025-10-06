FestiCafé 2025 promete ser una edición única y trascendental

Por Brino Batista

Polo, Barahona. – El municipio de Polo se prepara para celebrar, los días 24, 25 y 26 de octubre, la edición número 17 del Festival del Café Orgánico (FestiCafé 2025), un evento que promete ser único y trascendental al reafirmar la identidad cafetalera de la región y conectar sus raíces con la globalización y el impacto internacional.

En esta edición, las actividades vinculadas al café ocuparán un lugar prioritario. El programa contempla exhibiciones de productores locales, nacionales e internacionales; conferencias magistrales; paneles sobre sostenibilidad, innovación y mercados, así como espacios de intercambio entre caficultores y expertos de talla mundial. El objetivo es destacar la calidad del café orgánico de Polo, fortalecer la cadena productiva y abrir mayores oportunidades de proyección en escenarios internacionales.

El carácter internacional del festival se reafirma con la participación de Costa Rica como país invitado y la provincia San José de Ocoa como invitada especial, lo que permitirá estrechar lazos entre comunidades cafetaleras y compartir experiencias exitosas.

De forma especial, FestiCafé 2025 está dedicado póstumamente a la señora Luisa Feliz (Mamá Gueda), una mujer que dedicó su vida a su pueblo, su cultura y su gente. Su entrega fue clave en la fundación y consolidación del festival, al que acompañó desde sus inicios hasta el día de su partida terrenal, dejando un legado cultural imborrable en la historia de Polo.

Además de las actividades técnicas y de promoción del café, las noches del festival estarán animadas por la presentación de artistas nacionales y locales, quienes pondrán música, sabor y alegría a esta gran celebración cultural.

El evento cuenta con el respaldo de la Presidencia de la República, el Comité Permanente de Cultura de Polo, su Comité Ejecutivo, el Ayuntamiento Municipal, el FEDA, INDOCAFÉ, la Gobernación Provincial, UTEPDA, y la Cooperativa de Caficultores de Polo, instituciones que aseguran la organización y el éxito de esta edición.

Los detalles de esta esperada celebración fueron dados a conocer por el Lic. Enver Heredia Peña, director ejecutivo del FestiCafé, quien destacó que la edición 2025 busca consolidar a Polo como epicentro del café orgánico en la República Dominicana y un referente internacional de sostenibilidad, cultura y desarrollo rural.

Con estas iniciativas, FestiCafé 2025 se proyecta como una plataforma internacional para promover el café de Polo y la región Enriquillo, consolidando su identidad y reafirmando su papel como referente del café orgánico de calidad.