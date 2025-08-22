festival que Viva la Patria llega a: Samaná, Nagua, Río San Juan y San Luis

Invasión de la música nacional con el festival que Viva la Patria en Samaná, Nagua, Río San Juan y San Luis este fin de semana.

Jandy Ventura y el legado, Wason Brazobán, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Shadow Blow, Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas Narciso “El Pavarotti”, Chimbala y Steffany Constanza en un fin de semana de celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración.

“Viva la Patria” celebra el 162 aniversario de la Gesta de la Restauración con conciertos gratuitos esta semana el jueves en el Malecón de Samaná, en el parque municipal de Río San Juan, en el parque principal de Nagua y San Luis.

La muy exitosa plataforma de conciertos “Viva la Patria” conmemora el 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración con una serie de presentaciones gratuitas Multitudinarias que honran nuestros valores, tradiciones y héroes nacionales. Este programa cuenta con el patrocinio de Banreservas, en cumplimiento de su misión de compromiso social para la promoción de los valores históricos y culturales del país, y con el valioso respaldo del presidente Luis Abinader, apoyo decisivo para hacer realidad esta iniciativa que mantiene vivas las fechas patrias.

Las grandes estrellas se presentarán:

Jueves 21 de agosto – Samaná

Lugar: Malecón de Samaná

Artistas: Wason Brazobán y Los Hermanos Rosario

Alcalde Nelson Núñez

Viernes 22 de agosto –Río San Juan Lugar: Parque Principal

Artistas: Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Steffany Constanza y Shado Blow

Alcalde Lenín Melo

Sábado 23 de agosto –Nagua

Lugar: Parque Principal

Artistas: Luis Miguel del Amargue, Jandy Ventura, Narciso “El Pavarotti” y Chimbala.

Alcalde Alfredo Rafael Peralta Ventura

Domingo 24 de agosto –San Luis Lugar: Calles Juan Rosario esquina José Francisco Peña Gómez

Artistas: Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas y Steffany Constanza.

Alcaldesa Wendy Noribel Cepeda

“Viva la Patria” el presidente Luis Abinader invita a toda la familia a participar de estos encuentros de música y orgullo nacional, reafirmando nuestra identidad y el legado de la Restauración.

Las entradas son gratuitas. Se sugiere llegar temprano para un acceso ágil y disfrutar todos los talentos.

Más de 300 mil personas han disfrutado de los conciertos pasados.