Finaliza El V Congreso de Mujeres Líderes de Santo Domingo Este

Por Patria Deveaux

Santo Domingo Este, RD. — Con gran entusiasmo y una masiva participación del liderazgo femenino del municipio, se finalizó este sábado el V Congreso de Mujeres Líderes de Santo Domingo Este, bajo el lema “Mujer, Identidad y Brillo Propio”, un espacio dedicado a resaltar el poder, la capacidad y el impacto de la mujer en la sociedad dominicana.

La jornada inició con una conducción impecable de las maestras de ceremonia Juana Oviedo y Ámbar Saturria.

La agenda incluyó exposiciones de gran valor, como la de la Lic. Nayrobi Pichardo con el tema “Mujer y Deportes”; la Lic. Carolin Sosa con “Mujer y Finanzas”; y la Dra. Johanna Féliz, nutricionista familiar, quien compartió estrategias de bienestar integral.

También se contó con una intervención especial del Banco ADOPEM, que motivó a las mujeres a fortalecer el hábito del ahorro y continuar sus emprendimientos.

El momento central estuvo marcado por la presencia de la magistrada Ana Andrea Villa Camacho, Directora Nacional contra la violencia de la Procuraduría General de la República. En su intervención habló sobre amor propio, buenos tratos y violencia, enfatizando la importancia de reconocer el valor intrínseco de cada mujer.

Asimismo, se presentó el panel “Una Mujer con Identidad y Brillo Propio”, donde profesionales de distintas áreas compartieron sus conocimientos y experiencias. Participaron la Dra. Yaniris Yan, directora del Hospital Municipal El Almirante; Wernichs Martínez, contadora y especialista en gastronomía; la Arq. Erminda Decena Fulcal, presidenta de la Asociación de Mujeres Micro y Medianas Empresas de la Construcción; Nelsy Trinidad, educadora con especialidad en administración; y Juana Oviedo, maestra, pastora y presidenta de ANACE.

También se ofreció un servicio de salud preventiva, con toma de presión, azúcar y peso corporal, a cargo del equipo médico encabezado por la Dra. Santa Santana, brindando atención y acompañamiento

La jornada cultural estuvo a cargo del grupo de Danza de la Iglesia Fuente de Bendición, el grupo de poesía coreada y el Ballet Folklórico de la UASD, enriqueciendo el evento con arte y expresión dominicana.

El congreso recibió el respaldo de instituciones patrocinadoras como Productos Ana María La Justicia, ADOPEM, ADOPEM ASFL, Café Puro, Café Monterreal, El Patio Restaurant, Royal Prestige, Cooperativa El Progreso, Centro Educativo MAYAJE, entre otras, las cuales entregaron obsequios a las participantes.

Al finalizar, la directora ejecutiva de la Fundación Acción Oriental, Carida Rijo, expresó su agradecimiento y exhortó a las mujeres a continuar trabajando con firmeza, unidad y esperanza.