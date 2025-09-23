Por Edwin de la cruz

Santiago, R.D. – El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (FOPETCONS) incorporó este fin de semana a 125 nuevos beneficiarios, quienes a partir de ahora recibirán una pensión mensual de RD$10,082.10, como reconocimiento a décadas de esfuerzo y sacrificio en la construcción de las obras que han impulsado el desarrollo de la República Dominicana.

El director ejecutivo de FOPETCONS, Faustino de los Santos, informó que solo en lo que va de 2025, la institución ha incorporado 380 nuevos beneficiarios, alcanzando un acumulado que supera los nueve mil trabajadores pensionados a nivel nacional.

“Estos logros han sido posibles gracias a la Ley 6-86, que establece la contribución por cada obra construida en el país, garantizando seguridad social y bienestar a los obreros del sector construcción”. Manifestó Santo.

La gobernadora de Santiago, Rosa de los Santos, resaltó que los trabajadores del sector en la región Norte han sido fundamentales en la construcción de viviendas, carreteras, escuelas, hospitales y puentes, consolidando la zona como motor de desarrollo.

“Con la construcción de viviendas, carreteras, escuelas, hospitales y puentes, el territorio se ha consolidado como motor de desarrollo, gracias a la labor incansable de miles de trabajadores de la construcción”. Destacó.

En representación del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, el viceministro Julián Mateo subrayó que estas pensiones “no son un regalo, son justicia social; un acto de dignidad hacia hombres y mujeres que entregaron su vida al trabajo honrado y que hoy reciben lo que justamente les corresponde”.

De su lado, el director general de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa, afirmó que el compromiso del gobierno dominicano con la inversión en construcción no solo dinamiza la economía, sino que fortalece el fondo de pensiones y garantiza seguridad y tranquilidad a quienes aportaron al desarrollo nacional.

Con la integración de estos 125 nuevos pensionados, el FOPETCONS reafirmó su misión de honrar la labor de los obreros dominicanos y asegurar que la vejez de los trabajadores de la construcción se viva con respeto, dignidad y bienestar.

El acto contó con la presencia de autoridades nacionales y locales, entre ellas la diputada Daysi Díaz y Moisés Moronta, además de los miembros del Consejo Directivo y Administrativo del FOPETCONS.