Francisco Javier García juramenta dirigentes de la Fuerza del Pueblo que retornan al PLD en Puerto Plata

Puerto Plata. –Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y miembro de su Comité Político, juramentó este sábado a dos dirigentes de la Fuerza del Pueblo que retornaron a las filas del partido morado.

Se trata de Adams Severino, del equipo político de Javier Clark, y Juan Grullón López, quienes fueron reintegrados al PLD este sábado en la provincia de Puerto Plata, pasando a formar parte del equipo político de García, quien aspira a dirigir la nación a partir del año 2028.

La integración se realizó en el marco de una intensa agenda desarrollada este sábado por Francisco Javier García, quien llamó a la unidad y a la cohesión peledeísta, con el objetivo de construir juntos un gobierno que sí funcione.

Asimismo, Francisco Javier García encabezó una amplia asamblea con miembros del Comité Central, presidentes de comités intermedios, coordinadores y dirigentes del PLD en la provincia de Puerto Plata, reafirmando su compromiso de continuar fortaleciendo las estructuras partidarias y avanzar con firmeza hacia la victoria electoral del 2028.